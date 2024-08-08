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輕艇好手aka特級咒術師　吳少璿動漫手勢爆紅開啟國民外交

▲▼巴黎奧運中華隊輕艇選手吳少璿返台。（圖／記者李毓康攝）

▲巴黎奧運中華隊輕艇選手吳少璿返台。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

巴黎奧運中華代表團體操、輕艇隊光榮歸國，首次登上奧運五環殿堂的輕艇好手吳少璿因「咒術迴戰」結印手勢爆紅，還開啟國民外交，引起許多歐美選手共鳴。

吳少璿在去年杭州亞運搶下男子K1銅牌，亞錦賽以95秒62得到第4名，在亞洲實力頂尖，遞補搶下本屆巴黎奧運參賽門票，與表姊張筑涵攜手出征巴黎。

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「大家好，我是輕艇激流吳少璿aka激流教科書、你的特級咒術師！」吳少璿今日受訪幽默自我介紹，他表示，會在開賽前比出咒術迴戰中的招牌手勢，全來自朋友的靈感。

他笑說，一開始是有朋友跟他說，國外有些很強的選手也很愛看動漫，在比賽前都會比一些手勢，像是本屆奧運100公尺金牌得主萊爾斯（Noah Lyles）正是有名的動漫迷。

吳少璿透過動漫手勢為自己加油打氣，期待Buff加成，後續無緣晉級，他也自嘲，因為「咒力不足了」，「名次不是很理想，但能夠跟這些很強的選手一起訓練、比賽，是很寶貴的經驗，希望未來繼續努力，挑戰這些世界強敵。」

除了擅長的輕艇激流，這次跟表姐一同參加奧運新項目越野輕艇。吳少璿說，越野輕艇相對容易上手，是很有趣的項目，「對抗部分引人注目。」張筑涵也說，越野淺顯易懂，觀賞性十足。

台灣輕艇運動屬冷門項目，幾乎沒有正規場地，兩人過去在體育署、協會及台中市府的幫忙下，在國外有一套完整訓練計畫。好消息是，台灣預計明年3月在宜蘭安農溪將有全新輕艇激流賽道場地。張筑涵樂見台灣終於有新的場地，「這對後輩來說是好事。」

吳少璿也說，「我一直都希望在退休以前，可以看到台灣有個合乎規格的場地。」

▲▼巴黎奧運中華隊輕艇選手吳少璿(中)、張筑涵(左一)返台。（圖／記者李毓康攝）

▲巴黎奧運中華隊輕艇選手吳少璿(中)、張筑涵(左一)返台。（圖／記者李毓康攝）

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