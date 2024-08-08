對林郁婷比X　土耳其女拳手IG帳號「改成不公開」！

▲卡拉曼的IG帳號原本是公開，現在改設為不公開。（圖／翻攝自IG／esrayldiz1）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣女拳王林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級4強賽中，以5比0完勝土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），賽後對方卻比出「雙X」手勢，掀起爭議。就有許多台灣網友不滿，湧入卡拉曼的IG留言，「不要輸不起！」不過，《ETtoday新聞雲》於8日11點35分左右查看，發現卡拉曼將帳號轉為不公開狀態，已經無法隨意留言。

卡拉曼輸掉比賽後，竟在場上比出代表女性染色體的「雙X」手勢，似乎想再次炒作性別議題。此舉讓熬夜替「台灣女兒」林郁婷集氣的國人非常憤怒，紛紛湧入卡拉曼IG貼文留言，「SHAME ON YOU」、「輸不起又沒風度，很可悲真的」、「如果妳真的對於此場比賽覺得有爭議，那妳為何不在比賽前就提出異議，然後拒絕出賽？」

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連女演員「星光小甜心」林雨宣都忍不住氣憤留言開嗆，「Not “X”, just “L”, for Loser.」。留言處還出現一名有藍勾勾的拳擊運動員Aliimran Pustu留言，「至少她是個真女人」，似乎是在聲援林郁婷。

《ETtoday新聞雲》於8日11點35分左右查看，發現卡拉曼將帳號轉為不公開狀態，已經無法隨意留言，得按下追蹤才能查看相片和影片。

根據《Turkiye Today》報導，卡拉曼賽後也跟林郁婷在8強賽遇到的保加利亞選手斯塔涅娃（Svetlana Staneva）一樣，雙手舉出「X」手勢暗諷林郁婷性別爭議，不過她賽後拒絕對其手勢做出回應。