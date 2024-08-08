唐嘉鴻貓跳準備進化讓世界炸鍋！翁士航：2028年非常可以期待

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌，2028年洛杉磯奧運瞄準金牌，招牌貓跳動作準備升級 。（圖／中華奧會提供）

記者王真魚／桃園報導

台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻在本屆巴黎奧運體操項目單槓決賽拿下銅牌，2028年洛杉磯奧運會繼續征戰，且打算把招牌「貓跳540」升級，希望能夠翻轉900度，走向「世界貓王」。教練翁士航直言，「2028年非常可以期待。」

唐嘉鴻在決賽執行卡西納（Cassina）動作時發生落槓失誤，但很快回穩定，仍完成全套動作，最終以13.966分與中國選手張博恆並列銅牌。

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在翁士航心目中，唐嘉鴻就是世界級的好手，「他的貓跳動作特殊性很高，在過去8場國際比賽中，都拿到很高分，一致獲得認證。」這次挑戰奧運，同樣對他有信心，「我們鎖定的是金牌，當然奧運沒有僥倖，很可惜失敗。」

巴黎奧運奪銅還不夠，翁士航準備打造「世界貓王」，要讓唐嘉鴻的貓跳再升級，「現在是540度，我們接下來希望能夠再上一圈，翻轉900度。」

「敢講已經很厲害了，如果世界知道我們在練這個動作，我覺得大家會炸鍋。」翁士航有信心說道，即使只是抓到槓掉下來，大家也會嚇到，「要勇敢做夢啦！如果連做夢都不敢，那就算了，但這個是有機會在實戰上看到。」

「我們已經討論出整個技術架構，在巴黎奧運期間，都在討論2028年整個規劃。」翁士航談到下一屆奧運計畫，眼睛閃閃發亮，「不是現在才開始說，是一直都有計畫。」

翁士航希望全新的貓跳動作能在明年就實現。唐嘉鴻笑說，自己想得都很簡單，在討論技術架構的過程，預防傷害、加強肌群也很重要，再來是後續的掌握度，得靠實戰磨練累績經驗，「當練習的過程解決越多問題，比賽就能夠越放得開。」

▲巴黎奧運中華隊體操選手唐嘉鴻返台，左為體操隊教練翁士航。（圖／記者李毓康攝）