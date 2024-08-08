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林郁婷11日金牌戰對手出爐！　只有20歲曾參加省議會選舉

▲▼台灣女拳王林郁婷5比0完勝挺進金牌戰。（圖／路透）

▲台灣女拳王林郁婷5比0完勝挺進金牌戰。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷以連3戰5比0完全宰制的表現，搶下巴黎奧運女子57公斤級金牌戰門票，對手將是年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔(Julia Szeremeta)，對方在4強賽4比1擊敗了林郁婷的宿敵佩特喬(Nesthy Petecio)。值得一提的是，塞雷梅塔今年曾參加盧布林省議會選舉，但未當選。

林郁婷4強賽3回合連續打爆土耳其選手卡拉曼(Esra Yildiz Kahraman)，打到對手只能搖頭，以毫無懸念之姿成為首位晉級奧運金牌戰的台灣拳擊選手。我國拳擊代表隊本屆確定有3面獎牌進帳，前2面是「拳擊美少女」吳詩儀與「抗癌女拳王」陳念琴的銅牌，締造隊史單屆最佳成績。

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▲▼林郁婷巴黎奧運金牌戰對手，年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔。（圖／路透）

▲▼林郁婷巴黎奧運金牌戰對手，年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔。（圖／路透）

▲▼林郁婷巴黎奧運金牌戰對手，年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔。（圖／路透）

林郁婷將在11日凌晨3點30分迎來金牌戰，對手是年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔，她在4強賽以4比1擊敗菲律賓好手佩特喬。佩特喬3年前曾在東京奧運16強賽以3比2爆冷淘汰世界第1的林郁婷，林郁婷則在去年杭州亞運16強賽報了一箭之仇，以4比1力壓對方晉級，最終也贏得金牌。

塞雷梅塔身高165公分，5歲就開始練空手道，之後才專攻拳擊，她曾在2023年歐洲運動會57公斤級拿下第5名。她本屆從32強賽打起，過去4戰分別以4比1、5比0、5比0和4比1勝出，替波蘭搶下32年來首面奧運拳擊獎牌。此外，她還有一個特別的資歷，她今年曾參加盧布林省議會選舉，但未當選。

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