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汪哲宇正式加盟雲豹　林信寬帶「亞運金牌」現身歡迎盼攜手奪冠

▲▼雲豹正式簽下「探花」汪哲宇與莊博元。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

▲雲豹正式簽下「探花」汪哲宇，杭州亞運金牌林信寬、汪哲宇再次連線。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今(7日)為今年TPBL元年選秀會選中的「探花」汪哲宇、以及第2輪順位挑中的莊博元舉行簽約加盟儀式，雲豹「金牌特務」林信寬特地帶著亞運「3X3」金牌出席為老戰友汪哲宇站台，表達熱烈歡迎2人入隊之意。

汪哲宇與林信寬是去年杭州亞運3X3籃球項目隊友共同攜手拿下金牌榮耀，來自台灣科技大學的他，擁有左撇子優勢加上流暢的投籃手感，在112學年度大專籃球聯賽攻下場均13.2分、6.6籃板，還曾單場投進8記三分球、豪取31分，是名進攻好手；而畢業於輔仁大學的潛力新星莊博元，則被球團期許能提升整體戰力。

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▲▼雲豹正式簽下「探花」汪哲宇與莊博元。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

▲▼雲豹正式簽下汪哲宇與莊博元。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

▲▼雲豹正式簽下「探花」汪哲宇與莊博元。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

汪哲宇說，「雲豹是支高人氣且極具創新的球隊，很開心能再次與信寬成為隊友，期許自己能善用彼此的好默契來快速融入球隊，並在比賽時發揮個人優勢。我一定會用好表現為球隊獲得好成績。」

林信寬以特別來賓身份出席簽約儀式時對2人笑說，「現在什麼最夯？金牌最夯啦！你們都摸到了，希望我們在即將到來的新球季，能延續金牌好運為球隊再拿一冠！」

雲豹營運長顏行書表示，很高興能夠簽下汪哲宇和莊博元，球團很看好兩位新秀的能力與潛力，期盼他們能延續過去優異的表現快速成為即戰力，為雲豹帶來正向的化學效應，幫助球隊拿下更多場勝利。

▲▼雲豹正式簽下「探花」汪哲宇與莊博元。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

▲▼雲豹正式簽下汪哲宇（上）與莊博元（下）。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

▲▼雲豹正式簽下「探花」汪哲宇與莊博元。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

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關鍵字： TPBL桃園台啤永豐雲豹汪哲宇林信寬

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