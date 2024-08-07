富邦勇士簽下選秀狀元莫巴耶　穿上00號球衣出賽

▲▼富邦勇士正式簽約莫巴耶(Mouhamed Lamine Mbaye)。（圖／富邦勇士提供）

記者歐建智／綜合報導

富邦勇士在2024年P .LEAGUE+選秀大會中，以第一輪第1順位選中來自國立政治大學的前鋒莫巴耶(Mouhamed Lamine Mbaye)，雙方在今天(7日)上午完成簽約，新賽季莫巴耶將穿上勇士00號球衣出賽。

莫巴耶來自塞內加爾、現年23歲的，身高205公分、體重100公斤，主打前鋒，曾入選塞內加爾U16、U18、U19國家代表隊，大學期間效力於政大雄鷹籃球隊兩個賽季，上賽季於富邦人壽UBA大專籃球聯賽平均23.9分、11.1籃板、2.2助攻、1.6阻攻、1.4抄截，三分球命中率高達43.9％，不僅幫助球隊完成史無前例的四連霸，同時也榮獲得分王殊榮。

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今年暑假莫巴耶代表中華白隊參加第43屆威廉瓊斯盃，出賽7場其中5場得分突破20分以上，更曾單場繳出31分的優異表現，展現個人價值。

莫巴耶在攻防兩端皆有出色表現及積極態度，同時具有不錯的團隊觀念，深獲勇士球團的青睞，期待未來助隊爭取好成績。

勇士總教練許晉哲表示，「這幾年在政治大學的培養之下，他在外圍投射與策應能力逐年提升，可以明顯看見他的成長與超齡的成熟心態，尤其他在WUBS世界大學籃球系列賽與瓊斯盃的表現令人深刻印象，面對來自世界各國的好手，成功證明自己的價值，也期待未來他的能力和團隊戰力發揮加乘效果。」