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拳擊移到法網主場館舉行　陳念琴浮現《我和我的冠軍女兒》場景

▲我國女子好手陳念琴巴黎奧察運拳擊4強賽 。（圖／中華奧會提供）

▲我國女子好手陳念琴巴黎奧運拳擊4強賽 。（圖／中華奧會提供）

體育中心／綜合報導

巴黎奧運拳擊準決賽遷至法國著名的羅蘭加洛斯網球場中央球場舉行，我國女子好手陳念琴出場時腦海中想起電影《我和我的冠軍女兒》的場景，回頭跟教練說：「爸爸，我帶你來奧運最高殿堂了。」差點哭了出來。

拳擊比賽準決賽6日起移到法網場地羅蘭加洛斯的中央球場，陳念琴及林郁婷的4強賽之後的比賽都在這裡舉行，而吳詩儀的4強賽則是在巴黎北方體育館進行，但6日的頒獎典禮則是在羅蘭加洛斯網球場進行。

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▲我國女子好手陳念琴巴黎奧察運拳擊4強賽 。（圖／中華奧會提供）

▲我國女子好手陳念琴巴黎奧運拳擊4強賽 。（圖／中華奧會提供）

在羅蘭加洛斯網球場打拳擊比賽是難得的體驗，陳念琴6日出場時感受到了震撼，她說：「這裡真的很不一樣，本來以後是戶外的，但卻是有屋頂的，我一出場腦中真的浮現《我和我的冠軍女兒》，拿到世界冠軍的畫面。」

陳念琴轉過頭看教練，想著：「爸爸，我帶你來奧運最高殿堂」，還沒上場就差點哭了。但教練打斷她的情緒，反而跟陳念琴說：「哭屁啊？快上場，打了啦！」陳念琴說：「結果只有我自己在那邊感性。」

▲我國女子好手陳念琴巴黎奧察運拳擊4強賽 。（圖／中華奧會提供）

▲我國女子好手陳念琴巴黎奧運拳擊4強賽 。（圖／中華奧會提供）

與中國宿敵楊柳爭搶女子66公斤級金牌戰門票，陳念琴第1回合就拿下5個10分，但第2回合只得到1個10分，第3回合繼續奮戰，可惜最終以1比4落敗，收穫銅牌，個人第一次在奧運拿牌。

賽後陳念琴「親吻擂台」，並向現場觀眾致意，她說，「3屆以來我都有做這個動作，因為擂台是我們的好友，從小到大我就是繞著擂台成長，上面有我們的汗、我們的淚，也有我們被擊倒的時候，感謝擂台讓我們平安完賽，親吻擂台是因為萬分的感恩。」

▲我國女子好手陳念琴巴黎奧察運拳擊4強賽，親吻擂台 。（圖／中華奧會提供）

▲我國女子好手陳念琴巴黎奧運拳擊4強賽，親吻擂台 。（圖／中華奧會提供）

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