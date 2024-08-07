運動雲

>

金牌戰緊張到不敢看！陳詩媛曝賽後視訊王齊麟：哽咽1min

記者沈繼昌、吳佩蓁／桃園報導

中華隊選手陸續歸國，台灣羽球男雙金牌李洋、王齊麟今早（7日）7時搭機抵台，王齊麟的女友、啦啦隊「樂天女孩」陳詩媛（十元）也現身機場接機，2人一見面就擁抱「摸頭殺」放閃。陳詩媛表示一整晚都沒睡，一早就直衝機場接機，被問到有準備什麼禮物迎接男友返國，她甜蜜表示「就是我本人」，充滿了粉紅泡泡。

▲▼十元陳詩媛 。（圖／桃園機場記者協會提供）

▲陳詩媛（十元）整晚沒睡一早就衝機場接機男友王齊麟。（圖／桃園機場記者協會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到「麟洋配」金牌戰，陳詩媛說當晚家人在客廳看電視，她緊張到躲在房間不敢看，直到確定衛冕金牌的那一刻才反應過來，但第一時間腦筋一片空白。他說比賽結束後，王齊麟趁空檔和她視訊，接通後2人相視而笑了1分鐘，一想到王齊麟一路走來有多辛苦忍不住哽咽，之後才笑著說出「恭喜，創造歷史了」。

▲▼十元陳詩媛 。（圖／桃園機場記者協會提供）

▲金牌戰當晚陳詩媛（十元）緊張到不敢看 。（圖／桃園機場記者協會提供）

陳詩媛說奧運期間王齊麟承受衛冕壓力，她盡量讓他保持平常心，不會特別提到比賽，盡量和平常相處一樣，在他需要支持時給予鼓勵，賽前也鼓勵王齊麟「最好的劇本已經寫出來了，我們要創造傳奇，如果已經發生了，我們就用正面的心態」。至於兩人是否好事將近，陳詩媛表示希望順其自然，如果有好消息一定會和大家分享。

陳詩媛、王齊麟牽手。（圖／ETtoday新聞雲直播）

▲陳詩媛與王齊麟手牽手一起離開。（圖／ETtoday新聞雲直播）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 羽球金牌王齊麟十元機場

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／王齊麟一見女友陳詩媛先擁抱牽手　放閃網友：真的太甜了

快訊／王齊麟一見女友陳詩媛先擁抱牽手　放閃網友：真的太甜了

快訊／全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、隊友陳芋汐

快訊／全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、隊友陳芋汐

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！奪金現場「下起娃娃雨」

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！奪金現場「下起娃娃雨」

沒能幫助「師父」莊智淵奪下奧運第一面牌　高承睿自責哽咽

沒能幫助「師父」莊智淵奪下奧運第一面牌　高承睿自責哽咽

戴資穎「放下頭髮」抵台　粉絲尖叫：小戴我愛妳！

戴資穎「放下頭髮」抵台　粉絲尖叫：小戴我愛妳！

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

快訊／「抗癌女拳王」陳念琴1比4不敵宿敵楊柳　巴黎奧運奪銅

快訊／「抗癌女拳王」陳念琴1比4不敵宿敵楊柳　巴黎奧運奪銅

快訊／「桌球教父」莊智淵不敵張本智和　中華男團1比3無緣4強

快訊／「桌球教父」莊智淵不敵張本智和　中華男團1比3無緣4強

李洋宣布想參選羽協理事長：幫助更多選手

李洋宣布想參選羽協理事長：幫助更多選手

梁王親口曝決戰麟洋配心情　被封「國羽喜劇人」：鬆弛感源於生活

梁王親口曝決戰麟洋配心情　被封「國羽喜劇人」：鬆弛感源於生活

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

熱門新聞

快訊／王齊麟一見女友陳詩媛先擁抱牽手　放閃網友：真的太甜了

快訊／全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、隊友陳芋汐

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！奪金現場「下起娃娃雨」

沒能幫助「師父」莊智淵奪下奧運第一面牌　高承睿自責哽咽

戴資穎「放下頭髮」抵台　粉絲尖叫：小戴我愛妳！

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

讀者回應

﻿

熱門新聞

1超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

2全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

3全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

4沒能幫師父奪牌　高承睿自責哽咽

5戴資穎「放下頭髮」抵台　粉絲尖叫：小戴我愛妳！

最新新聞

1林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了

2拳擊移到法網場館舉行　陳念琴浮現電影場景

3金牌戰緊張到不敢看　陳詩媛視訊王齊麟：哽咽1min

4奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

5李洋打臉酸民　最難忘這一瞬間

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

東森盃兩岸青少年「以球會友」　台東紅葉國小：佩服陸球員意志力

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366