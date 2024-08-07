金牌戰緊張到不敢看！陳詩媛曝賽後視訊王齊麟：哽咽1min

記者沈繼昌、吳佩蓁／桃園報導

中華隊選手陸續歸國，台灣羽球男雙金牌李洋、王齊麟今早（7日）7時搭機抵台，王齊麟的女友、啦啦隊「樂天女孩」陳詩媛（十元）也現身機場接機，2人一見面就擁抱「摸頭殺」放閃。陳詩媛表示一整晚都沒睡，一早就直衝機場接機，被問到有準備什麼禮物迎接男友返國，她甜蜜表示「就是我本人」，充滿了粉紅泡泡。

▲陳詩媛（十元）整晚沒睡一早就衝機場接機男友王齊麟。（圖／桃園機場記者協會提供）



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談到「麟洋配」金牌戰，陳詩媛說當晚家人在客廳看電視，她緊張到躲在房間不敢看，直到確定衛冕金牌的那一刻才反應過來，但第一時間腦筋一片空白。他說比賽結束後，王齊麟趁空檔和她視訊，接通後2人相視而笑了1分鐘，一想到王齊麟一路走來有多辛苦忍不住哽咽，之後才笑著說出「恭喜，創造歷史了」。

▲金牌戰當晚陳詩媛（十元）緊張到不敢看 。（圖／桃園機場記者協會提供）



陳詩媛說奧運期間王齊麟承受衛冕壓力，她盡量讓他保持平常心，不會特別提到比賽，盡量和平常相處一樣，在他需要支持時給予鼓勵，賽前也鼓勵王齊麟「最好的劇本已經寫出來了，我們要創造傳奇，如果已經發生了，我們就用正面的心態」。至於兩人是否好事將近，陳詩媛表示希望順其自然，如果有好消息一定會和大家分享。

▲陳詩媛與王齊麟手牽手一起離開。（圖／ETtoday新聞雲直播）