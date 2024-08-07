「我們4勝0敗欸！」　奧運菜鳥「咖哩大神」避談低迷狀況

▲巴黎奧運美國隊超級球星柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

美國男籃於巴黎時間6日的8強賽以122比87，35分之差血洗巴西，成功進軍4強行列，然而美國隊陣中超級球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)似乎始終找不到狀態，目前整體命中率不到4成，引以為傲的三分球，命中率僅25%，平均僅攻下7.3分，但他賽後避談自己的低迷狀況，直說，「我們4勝0敗欸！」

生涯首次出戰奧運會的柯瑞，就算主帥是母隊教頭柯爾(Steve Kerr)，他卻仍未適應國際賽場，目前美國隊4場比賽他雖然皆先發出賽，但他平均19分鐘上場時間，僅拿下7.3分、2.5籃板、2助攻，以及投籃三圍35.7%/25%/100%的表現，對他這樣的超級巨星來說完全是不及格的成績。

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不過賽後柯瑞沒有多談自己的低迷狀況，僅強調，「我們4勝0敗欸！」意味著團隊戰績對他來說才是重點，他也表示，「我在這支球隊的工作是要去尋找到有空檔的人，團隊裡有很多好的傳球手、得分手、射手，總要有人去找到隊友，幫別人製造出好的出手，那感覺很棒。」

談到4強的對手塞爾維亞，加上熱身賽以及小組賽，這將是美國隊近期第三度與他們交手，柯瑞指出，「我們知道對上塞爾維亞是挑戰，我們前面和他們對決過2次，前2次都打不錯，我們需要夠專注、做好防守，今天晚上的團隊能量很出色，希望可以表現夠好。」

身為奧運菜鳥的他談到自己生涯首屆奧運，坦言，「我很幸運作為球員、球迷，可以看到不同項目很多出色的運動員，代表美國隊出賽很讓人感到驕傲，我們還有2場比賽，希望可以順利拿下。」