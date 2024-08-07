全紅嬋奧運奪金自評50分不夠完美　「我不是天才少女」

記者黃翊婷／綜合報導

2024巴黎奧運跳水女子10公尺跳台決賽6日晚間結束，中國隊全紅嬋以425.60分奪冠，成功完成二連霸。不過，對於這次在巴黎奧運的表現，全紅嬋只給自己打了50分，她認為除了第一跳之外，後面都還不夠完美，未來仍會繼續努力，「我不是你們說的天才少女，這些都是練的，一遍一遍去練，在這期間很辛苦。」

▲全紅嬋表示，能拿到這面金牌很不容易。（圖／路透）

根據陸媒《新京報》報導，全紅嬋6日在巴黎奧運跳水女子10公尺跳台決賽中，第一跳再度重演「水花消失術」獲得滿分，最終以425.60分奪冠，連續2屆奧運獲得金牌。不過，對比上次東京奧運總分466.20分的紀錄，對於這次巴黎奧運的表現，全紅嬋只給自己打了50分，「除了第一跳，後面都還不夠完美。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼▲全紅嬋在巴黎奧運女子10公尺跳水奪下金牌。下圖左方為隊友陳芋汐，獲得銀牌。（圖／路透）

全紅嬋7歲第一次接觸跳水，11歲進入廣東省隊，14歲第一次出國比賽，就在東京奧運拿下金牌，因而被大眾稱作「天才少女」。但全紅嬋近年來經歷生長發育期挑戰，動作一度不夠穩定，在2022年和2023年連續2屆世錦賽中，都輸給隊友陳芋汐，她坦言，東京奧運會結束之後遇到瓶頸，最困難的是改動作，因為體重變重了，動作要一直改變。

面對外界的稱讚，全紅嬋自認不是天才少女，「我不是你們說的天才少女，這些都是練的，一遍一遍去練，在這期間很辛苦。」訓練期間有淚水，也有開心的時候，能拿到金牌確實很不容易，不過，她也沒有給予自己太大的壓力，「因為後面還有她（陳芋汐），哪怕我跳不好，有她在後面扛，我就把自己做好，沒想其他的。」