運動雲

>

全紅嬋奧運奪金自評50分不夠完美　「我不是天才少女」

記者黃翊婷／綜合報導

2024巴黎奧運跳水女子10公尺跳台決賽6日晚間結束，中國隊全紅嬋以425.60分奪冠，成功完成二連霸。不過，對於這次在巴黎奧運的表現，全紅嬋只給自己打了50分，她認為除了第一跳之外，後面都還不夠完美，未來仍會繼續努力，「我不是你們說的天才少女，這些都是練的，一遍一遍去練，在這期間很辛苦。」

▲▼中國「夢之隊」絕代雙驕，全紅嬋奧運女子10公尺跳水奪金，激動擁抱隊友陳芋汐。（圖／路透）

▲全紅嬋表示，能拿到這面金牌很不容易。（圖／路透）

根據陸媒《新京報》報導，全紅嬋6日在巴黎奧運跳水女子10公尺跳台決賽中，第一跳再度重演「水花消失術」獲得滿分，最終以425.60分奪冠，連續2屆奧運獲得金牌。不過，對比上次東京奧運總分466.20分的紀錄，對於這次巴黎奧運的表現，全紅嬋只給自己打了50分，「除了第一跳，後面都還不夠完美。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼全紅嬋女子單人10公尺台半決賽。（圖／路透社）

▼▲全紅嬋在巴黎奧運女子10公尺跳水奪下金牌。下圖左方為隊友陳芋汐，獲得銀牌。（圖／路透）

▲▼中國「夢之隊」絕代雙驕，全紅嬋奧運女子10公尺跳水奪金，激動擁抱隊友陳芋汐。（圖／路透）

全紅嬋7歲第一次接觸跳水，11歲進入廣東省隊，14歲第一次出國比賽，就在東京奧運拿下金牌，因而被大眾稱作「天才少女」。但全紅嬋近年來經歷生長發育期挑戰，動作一度不夠穩定，在2022年和2023年連續2屆世錦賽中，都輸給隊友陳芋汐，她坦言，東京奧運會結束之後遇到瓶頸，最困難的是改動作，因為體重變重了，動作要一直改變。

面對外界的稱讚，全紅嬋自認不是天才少女，「我不是你們說的天才少女，這些都是練的，一遍一遍去練，在這期間很辛苦。」訓練期間有淚水，也有開心的時候，能拿到金牌確實很不容易，不過，她也沒有給予自己太大的壓力，「因為後面還有她（陳芋汐），哪怕我跳不好，有她在後面扛，我就把自己做好，沒想其他的。」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024奧運2024奧運跳水2024奧運大陸全紅嬋

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、隊友陳芋汐

快訊／全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、隊友陳芋汐

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！奪金現場「下起娃娃雨」

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！奪金現場「下起娃娃雨」

快訊／王齊麟一見女友陳詩媛先擁抱牽手　放閃網友：真的太甜了

快訊／王齊麟一見女友陳詩媛先擁抱牽手　放閃網友：真的太甜了

沒能幫助「師父」莊智淵奪下奧運第一面牌　高承睿自責哽咽

沒能幫助「師父」莊智淵奪下奧運第一面牌　高承睿自責哽咽

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

快訊／「桌球教父」莊智淵不敵張本智和　中華男團1比3無緣4強

快訊／「桌球教父」莊智淵不敵張本智和　中華男團1比3無緣4強

快訊／「抗癌女拳王」陳念琴1比4不敵宿敵楊柳　巴黎奧運奪銅

快訊／「抗癌女拳王」陳念琴1比4不敵宿敵楊柳　巴黎奧運奪銅

快訊／網傳曾峻岳出入爭議場所　富邦悍將重罰48萬下放二軍

快訊／網傳曾峻岳出入爭議場所　富邦悍將重罰48萬下放二軍

梁王親口曝決戰麟洋配心情　被封「國羽喜劇人」：鬆弛感源於生活

梁王親口曝決戰麟洋配心情　被封「國羽喜劇人」：鬆弛感源於生活

LIVE／麟洋配、戴資穎、周天成回台了！　今早抵桃機

LIVE／麟洋配、戴資穎、周天成回台了！　今早抵桃機

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

熱門新聞

快訊／全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、隊友陳芋汐

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！奪金現場「下起娃娃雨」

快訊／王齊麟一見女友陳詩媛先擁抱牽手　放閃網友：真的太甜了

沒能幫助「師父」莊智淵奪下奧運第一面牌　高承睿自責哽咽

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

快訊／「桌球教父」莊智淵不敵張本智和　中華男團1比3無緣4強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

2全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

3超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

4沒能幫師父奪牌　高承睿自責哽咽

5奧運跆拳道希望　羅嘉翎明過磅定生死

最新新聞

117歲全紅嬋打破伏明霞紀錄　成中國最年輕三金王

2李洋想參選羽協理事長：幫助更多選手

3全紅嬋奪金自評50分：我不是天才少女

4奧運菜鳥「咖哩大神」避談低迷狀況

5陳念琴不退役　預告力拚2028奧運

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

東森盃兩岸青少年「以球會友」　台東紅葉國小：佩服陸球員意志力

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366