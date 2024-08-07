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梁王親口曝決戰麟洋配心情　被封「國羽喜劇人」：鬆弛感源於生活

▲▼梁偉鏗、王昶的「梁王組合」目前世界排名第一。（圖／路透社）

▲梁偉鏗（右）、王昶（左）的「梁王組合」，目前為世界排名第一。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

中國羽球男雙「梁王組合」敗給台灣「麟洋配」，拿下奧運銀牌，也創下進入奧運羽球決賽最年輕的男雙組合。事實上，梁偉鏗、王昶2人年僅23歲，自2022年橫空出世後，只用1年多時間，便橫掃各大國際賽事，從世界排名400名外衝到世界第一。近日，他們接受專訪時回應「國羽喜劇人」的說法，也談到首次出征奧運，在決賽時其實沒想太多，只想著爭下每個球。

鳳凰衛視專訪時，詢問梁王2人在決賽面對「麟洋配」的心態。王昶回應，在奧運決賽上，不管是什麼樣的對手，實力懸殊也好，實力相近也好，一旦站在場上，只有輸或贏兩種結果，所以即便「麟洋配」是衛冕者，「我們也沒有想很多，只想著決賽上每球必爭，想盡辦法去打下每個球，去贏得這場比賽。」

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▲▼王昶梁偉鏗。（圖／路透社）

▲王昶曾表示，微笑是他面對壓力、保持良好心態的方式，因為「哭也沒用，所以只能笑了」。（圖／路透，下同）

梁偉鏗說，平常訓練的時候，他跟王昶非常相信自己的戰技戰術，也知道2人的特性就是敢打敢拼，只要發揮時有一定穩定性，就有機會去翻盤。

王昶補充，兩人在技術和性格上是互補的，先天就很搭，沒有太多磨合的過程，因此溝通和配合上很順暢，搭檔後很快就打出成績跟效果，以時間上來說是挺快的。

▲▼梁偉鏗、王昶的「梁王組合」目前世界排名第一。（圖／路透社）

報導指出，梁王2人首次出征奧運，6場比賽也打得並不輕鬆，但2人在比賽中的默契和「鬆弛感」，以及時常掛在臉上的笑容，仍讓中國觀眾眼睛為之一亮，甚至還有中國網友稱2人是「國羽喜劇人」。

對此，梁偉鏗表示，大家看到的「鬆弛感」，其實更多源自於生活。有時候太過急，沒有讓自己冷靜下來，很多事情會處理不好，「我覺得跟（比賽）場上一樣，有時候打球打上頭了，確實也是很難去發揮自身水準。」

▲▼王昶梁偉鏗。（圖／路透社）

報導表示，儘管中國羽球男雙未奪得金牌已有8年之久，但梁王2人以最年輕男雙組合闖入奧運決賽，仍讓外界看到中國羽球男雙再次崛起的希望。

賽後，2人的教練也發文表示，雖然這次巴黎奧運有點不甘心，但「梁王組合」已經傾盡全力。在短暫休息調整後，還有很多小目標等著2人去實現。

王昶表示，會繼續展望未來，特別是單項世界冠軍，這次奧運沒拿下金牌，「那就是我們還有點地方需要進步，那就下次再來。」他坦言，「去年的世錦賽其實也有點遺憾，但就是再努力嘛，沒事還年輕再努力。」

為此，王昶也勉勵自己，「我們這隊和男雙之後的路一樣，是不斷學習、超越自己。我覺得在下次奧運會，包括下次世錦賽，我們一定會超越自己，爭取冠軍。」

▲▼王昶梁偉鏗。（圖／路透社）

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