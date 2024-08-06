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快訊／大谷翔平34轟出爐！漏踩壘包折返跑逗趣場面　道奇5比3獲勝　

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇6日（台灣時間）主場迎戰費城人，大谷翔平8局下轟出陽春砲，本季第34轟出爐，單場兩支安打都是長打，道奇靠這發全壘打拉開比數，最終以5比3獲勝。

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道奇先發葛拉斯勞（Tyler Glasnow）2局上兩出局後，遭到3安打狙擊加上1次保送，讓道奇陷入0比2落後。

道奇4局下反攻，海沃德（Jason Heyward）、帕黑斯（Andy Pages）連續二壘安打追回1分，阿罕穆德（Nick Ahmed）敲安打推進，大谷翔平擊出高飛犧牲帶回追平分，賀蘭德茲（Teoscar Hernández）隨後開轟，反超為4比2。

大谷翔平5局下掃出二壘安打並跑出本季第32盜，不過留下殘壘，費城人6局上追回1分，拉近為1分差，8局下大谷翔平轟出陽春砲，跑壘過程還突然發現沒有踩到一壘壘包，折回跑壘後再往前繞回本壘。

這發全壘打擊球初速107.4英里（約172.8公里），飛行距離384英尺，剛好越過前天使隊友馬許（Brandon Marsh）的手套，大谷翔平突然在一、二壘之間出現回踩壘包的逗趣場面。

大谷翔平終結前一戰4支0熄火，此戰火力回溫，3打數2安打都是長打，貢獻2打點，打擊率.309，OPS為1.028。目前大谷翔平在全壘打榜上排國聯第一名，與第二名的勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）有兩轟差距。

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關鍵字： 大谷翔平道奇費城人陽春砲盜壘

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