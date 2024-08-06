連續2屆止步8強　日本男排賽後帶已故隊友照片合照惹哭觀眾

▲日本男排。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

在征戰巴黎奧運的排球賽場上，日本男子排球隊不僅代表國家出戰，更肩負著一位已故隊友的遺願，這支球隊帶著對前隊友藤井直伸的深切懷念，為奧運夢想而戰。然而事與願違，他們在8強中遭義大利逆轉擊敗，連續2屆止步於此，賽後他們與藤井直伸的照片合照時也讓隊員們淚流滿面，引網鼻酸。

比賽前段日本靠著穩定接發外加攻勢連貫下，連下2局取得聽牌優勢，隨後第3局日本穩扎穩打，手握3個賽末點，不料此時義大利展開絕地大反攻，隊長賈內利（Simone Giannelli）展現強心臟，憑藉著精準的發球落點，連續化解危機，帶動球隊氣勢後拉維亞（Daniele Lavia）的扣球幫助義大利成功扭轉局勢，27比25收下這一局，逆轉戰線。

氣勢高昂的義大利拿下第4局後，決勝局日本15比14握有整場比賽第4個賽末點，沒想到小野寺太志卻發生要命發球失誤直接送走球隊勝利，義大利抓住機會逆轉帶走比賽，以25比18、25比23、25比27、24比26、15比17晉級4強。

再次止步8強的日本隊賽後也都留下不甘心的淚水，賽後合照他們帶上因胃癌末期辭世藤井直伸的照片，根據了解，藤井直伸的妻子美彌女士將丈夫想要出征巴黎的心願寄託在照片和球衣上，擔任NHK轉播解說的前日本代表福澤達哉則在比賽中表示「全隊一起戰鬥，與關田選手共同奠定日本排球基礎的是藤井選手，我想他一定希望能站在這個舞台上，背負著這份思念，球隊正在打出一場精彩的比賽」。

隊友高橋健太郎手持藤井直伸的照片，拍下了合影。在藤井直伸旁的布蘭教練按捺不住溢出的淚水，抬手擦拭眼角，摟著教練肩膀的西田有志也是哭紅了雙眼。

藤井直伸2017年入選國家隊，作為指揮進攻的他表現活躍，2022年2月，他公佈了自己罹患「胃癌四期」的消息，並表達了「要面向前方戰勝這種病的強烈意志」，隔年3月12日，日本排球協會公告，藤井直伸因胃癌末期辭世，享年僅31歲。