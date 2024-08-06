楊勇緯今返台「我很幸福」　親曝下一步將擔任教練

▲楊勇緯返國接機。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

「柔道男神」楊勇緯今早搭機返國，本屆奧運無緣獎牌，他坦言，對比賽結果沒有很滿意，「但我也用盡全力。」感謝大家每一句加油以及鼓勵。對於下一步，他表示，準備到母校台體大擔任教練，但尚未確定是否正式卸下選手身份，會先好好休息一下。

楊勇緯上屆東京奧運奪銀，這次未能複製劇本，在關鍵敗部戰不敵日本宿敵永山龍樹，確定出局無緣爭銅，本屆賽事就此結束。

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對於比賽結果，楊勇緯直言並不滿意，但也是盡了全力，這段時間感謝大家支持與關注，「很開心，大家每一句加油跟鼓勵，都讓我很感動、很溫暖。」

比賽告一段落後，楊勇緯收拾心情，在巴黎也抽空與家人去走走、散心，不過他說，大部分時間都還是專注在比賽上。

台中市長盧秀燕、台體大校長許光麃以及新民高中學弟、妹，今天特別北上接機。楊勇緯感謝大家的支持，因為有大家的支持，站上舞台上都非常有力量，「每次站在舞台上奮鬥都讓我覺得很幸福，一直都很謝謝學校以及台中市、體育署和國訓柔道總會的幫忙，其實我很幸福。」

楊勇緯今年1月取得台體大競技運動學系碩士學位，4月錄取同校系的博士班，8月1日起擁有新身分，將回到母校擔任教練。他表示，希望能夠將一生所學技術以及體悟到人生的精神傳承下去，「只要他們想學，我一定毫無保留。」

對於個人選手生涯，楊勇緯僅說，還沒確定是否就這樣轉換身份，會先好好休息一下，也謝謝家人一直以來的陪伴，「現在終於有時間可以好好陪他們。」

▲中華隊好手返國。（圖／中華奧會提供）

