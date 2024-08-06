跟世界一流好手競爭很期待！楊俊瀚：目標放在突破最佳成績

▲「台灣最速男」楊俊瀚巴黎奧運登場。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣最速男」楊俊瀚於巴黎奧運田徑男子200公尺短跑項目登場，分在第6組出場的他，與「地表最速男」萊爾斯(Noah Lyles)以及衛冕冠軍德格拉斯(Andre De Grasse)同組，他最終跑出20.83秒成績位列分組第6，落入復活賽，雖然身在「死亡之組」，但楊俊瀚表示能跟這些世界一流好手同場競技，他依舊非常期待，也指出每一組的實力都不一樣，會把目標放在突破最佳成績。

楊俊瀚賽後指出，「我覺得說這個成績，其實就是勉強發揮這次的水準，當然希望自己可以像上一場一樣跑進分組前5以內，對於能晉級的機會就比較大，每一組的實力都不一樣，所以我覺得還是把目標放在自己的最佳成績，才可以去跟其他選手一起競爭。」

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跟「地表最速男」萊爾斯以及衛冕冠軍德格拉斯兩位頂尖短跑好手分在同組，楊俊瀚坦言並沒有特別的想法，但他也說，「很期待可以跟世界一流的選手一起競爭，預賽就可以碰到一起，其實不會想說在對決上會有什麼樣的火花，這次做得不錯的是把專注度放在自己的跑道上面，盡量把自己的成績做出來。」

▲「台灣最速男」楊俊瀚巴黎奧運登場。（圖／中華奧會提供）

本屆奧運會新增復活賽機制，楊俊瀚認為是一個蠻不錯的機制，「讓我們第一趟沒有掌握好的選手，可以好好的去準備第二趟，當然還是要發揮自己的實力啦，因為能進到復活賽的選手，實力也都不會差，所以說還是盡量趕快調整。」

生涯首次奧運東京奧運因為疫情，並沒有開放觀眾進場，這次面對爆滿的觀眾，全場的歡呼聲讓他想到世錦賽的感覺，他透露很久沒有參與到這麼大的比賽，這次的奧運跟上一屆相比有不小落差，很享受當下的過程。

踏進巴黎奧運最具特色的「薰衣草紫」田徑場，楊俊瀚指出主色調非常舒服，適應場地跟比賽的時候壓迫感不會這麼大，視覺也非常舒服，加上這次雖然觀眾席有三層，但並不會讓選手感到壓迫，反而覺得「很壯觀」。

