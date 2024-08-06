運動雲

>

跟世界一流好手競爭很期待！楊俊瀚：目標放在突破最佳成績

▲「台灣最速男」楊俊瀚巴黎奧運登場。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣最速男」楊俊瀚巴黎奧運登場。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣最速男」楊俊瀚於巴黎奧運田徑男子200公尺短跑項目登場，分在第6組出場的他，與「地表最速男」萊爾斯(Noah Lyles)以及衛冕冠軍德格拉斯(Andre De Grasse)同組，他最終跑出20.83秒成績位列分組第6，落入復活賽，雖然身在「死亡之組」，但楊俊瀚表示能跟這些世界一流好手同場競技，他依舊非常期待，也指出每一組的實力都不一樣，會把目標放在突破最佳成績。

楊俊瀚賽後指出，「我覺得說這個成績，其實就是勉強發揮這次的水準，當然希望自己可以像上一場一樣跑進分組前5以內，對於能晉級的機會就比較大，每一組的實力都不一樣，所以我覺得還是把目標放在自己的最佳成績，才可以去跟其他選手一起競爭。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

跟「地表最速男」萊爾斯以及衛冕冠軍德格拉斯兩位頂尖短跑好手分在同組，楊俊瀚坦言並沒有特別的想法，但他也說，「很期待可以跟世界一流的選手一起競爭，預賽就可以碰到一起，其實不會想說在對決上會有什麼樣的火花，這次做得不錯的是把專注度放在自己的跑道上面，盡量把自己的成績做出來。」

▲「台灣最速男」楊俊瀚巴黎奧運登場。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣最速男」楊俊瀚巴黎奧運登場。（圖／中華奧會提供）

本屆奧運會新增復活賽機制，楊俊瀚認為是一個蠻不錯的機制，「讓我們第一趟沒有掌握好的選手，可以好好的去準備第二趟，當然還是要發揮自己的實力啦，因為能進到復活賽的選手，實力也都不會差，所以說還是盡量趕快調整。」

生涯首次奧運東京奧運因為疫情，並沒有開放觀眾進場，這次面對爆滿的觀眾，全場的歡呼聲讓他想到世錦賽的感覺，他透露很久沒有參與到這麼大的比賽，這次的奧運跟上一屆相比有不小落差，很享受當下的過程。

踏進巴黎奧運最具特色的「薰衣草紫」田徑場，楊俊瀚指出主色調非常舒服，適應場地跟比賽的時候壓迫感不會這麼大，視覺也非常舒服，加上這次雖然觀眾席有三層，但並不會讓選手感到壓迫，反而覺得「很壯觀」。
 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運巴黎奧運田徑楊俊瀚2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

跟中國隊並列銅牌！張博恆「一直找唐嘉鴻聊天」　台網讚：好可愛

跟中國隊並列銅牌！張博恆「一直找唐嘉鴻聊天」　台網讚：好可愛

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

唐嘉鴻奪牌關鍵人物　翁士航治癒心傷：24小時陪伴被懷疑交往

唐嘉鴻奪牌關鍵人物　翁士航治癒心傷：24小時陪伴被懷疑交往

手肘3度動刀、阿基里斯腱全斷不能阻擋他　唐嘉鴻奇蹟重生太勵志

手肘3度動刀、阿基里斯腱全斷不能阻擋他　唐嘉鴻奇蹟重生太勵志

「麟洋配」走入歷史　王齊麟新搭檔「羽球男神」是羅嘉翎男友

「麟洋配」走入歷史　王齊麟新搭檔「羽球男神」是羅嘉翎男友

快訊／8人上場6人失誤　唐嘉鴻讚嘆巴黎奧運艱難魔力

快訊／8人上場6人失誤　唐嘉鴻讚嘆巴黎奧運艱難魔力

受重傷不想讓父母擔心！彭名揚：他們昨天才知道

受重傷不想讓父母擔心！彭名揚：他們昨天才知道

烏克蘭「睡美人」跳高正妹　醒來就拿金牌了

烏克蘭「睡美人」跳高正妹　醒來就拿金牌了

擊敗何冰嬌！安洗瑩奪韓國羽球女單28年來首金　激動落淚跪地狂吼

擊敗何冰嬌！安洗瑩奪韓國羽球女單28年來首金　激動落淚跪地狂吼

奧運新榜單！中華隊金牌入袋「排名大躍進」　美國逆轉中國變第一

奧運新榜單！中華隊金牌入袋「排名大躍進」　美國逆轉中國變第一

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

熱門新聞

跟中國隊並列銅牌！張博恆「一直找唐嘉鴻聊天」　台網讚：好可愛

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

唐嘉鴻奪牌關鍵人物　翁士航治癒心傷：24小時陪伴被懷疑交往

手肘3度動刀、阿基里斯腱全斷不能阻擋他　唐嘉鴻奇蹟重生太勵志

「麟洋配」走入歷史　王齊麟新搭檔「羽球男神」是羅嘉翎男友

快訊／8人上場6人失誤　唐嘉鴻讚嘆巴黎奧運艱難魔力

讀者回應

﻿

熱門新聞

1跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚：好可愛

2聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

3唐嘉鴻奪牌關鍵人物　翁士航治癒心傷

4跟腱全斷不能阻擋他　唐嘉鴻奇蹟重生

5王齊麟新搭檔是羅嘉翎男友

最新新聞

1楊俊瀚：目標放在突破最佳成績

2教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

3快訊／「台灣最速男」楊俊瀚資格賽分組第6落入復活賽

480Kg打140Kg　南韓選手慘成沙包

5前洋基教頭托瑞意外「現身」王建民驚喜

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

李洋大街上約會直擊「愛的緊扣」　緊擁女友、撥頭髮...放閃超甜蜜

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366