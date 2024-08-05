快訊／「亞洲貓王」唐嘉鴻掉槓失誤　巴黎奧運驚險奪銅

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻。（圖／達志影像）

記者游郁香／綜合報導

「亞洲貓王」唐嘉鴻今(5日)晚在巴黎奧運體操男子單槓決賽登場，力拚我國本屆第2金。唐嘉鴻資格賽繳出全場第2高的14.933分，決賽第1個登場，他進場時對著鏡頭燦笑，顯得信心十足，將難度分提高到6.500，儘管過程中出現掉槓失誤，他仍穩住完賽，獲得執行分7.466，總分13.966，最終與中國選手張博恆並列第3，贏得一面銅牌。

18個月前遭逢左腿阿基里斯腱「全斷」重傷的唐嘉鴻，去年僅花7個月就神奇復出摘下巴黎世界盃金牌，本季更是狂掃6金，包括在柯柏世界盃挑戰賽，嘗試6.8難度分，以生涯新高的15.400分奪金。

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本屆巴黎奧運資格賽，唐嘉鴻選擇6.300難度分，獲得8.633的執行分，總分14.933分高居第2，僅次於中國選手張博恆的15.133分，終於突破資格賽的「心魔」以高分挺進決賽，還超越他上屆東京奧運全能決賽單槓項目14.766分的成績，讓唐嘉鴻振奮不已。

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻。（圖／中華奧會資料照）

唐嘉鴻今日決賽第1個登場，他進場時對著鏡頭露出燦爛笑容，顯得信心十足，儘管出現了掉槓失誤，他不氣餒繼續完成套路，向世界展現拿手的「貓跳540度」，完賽後他握拳替自己打氣，微笑等著成績出爐。

唐嘉鴻今日將難度分提高到6.500，獲得執行分7.466，總分13.966。包含唐嘉鴻在內，前6位上陣的選手有4人失誤，第6位登場的中國選手張博恆落地也出現失誤，他的總分與唐嘉鴻一樣都是13.966，暫時並列第3。

第7位上場的克羅埃西亞選手斯比奇(Tin Srbic)連續2次重大失誤，總分僅11.333。決賽壓軸登場的是中國選手蘇偉德，他和同鄉張博恆出現類似的失誤，總分13.433。

最終唐嘉鴻就與張博恆以13.966的總分並列第3，確定拿下一枚銅牌。