新北國王續約奪冠功臣曼尼高　新賽季洋將陣容確認

▲新北國王與曼尼高完成續約 。（圖／新北國王提供）

體育中心／綜合報導

新北國王今天（5日）宣布與奪冠功臣曼尼高（Kenny Manigault）完成續約，第三個賽季成為禁衛軍的一份子，期待能和團隊再為新北市帶來一座冠軍。

曼尼高在2022年加盟新北國王，首度來到台灣打球就展現非凡身手，場均繳出18.3分9.4籃板6助攻，另外有著驚人的3.5次抄截，頂尖防守能力展露無遺，不僅拿下該年度的抄截王，也入選年度第二隊。

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2023-24賽季曼尼高持續在新北國王發揮攻防上的影響力，不僅拿下抄截王二連霸，與李愷諺組成聯盟最恐怖的後場防守組合；賽季中一度以單場17次助攻創下聯盟新紀錄，展現經過兩個賽季的磨合，曼尼高優異的組織能力以及與團隊間的良好默契，成為球隊非常重要的一員。

曼尼高團隊至上的態度也幫助禁衛軍在季後賽突破重重困難，能將年度總冠軍帶回新北市，曼尼高絕對是重要功臣之一，所以休賽季球隊也積極商談並完成續約，新賽季將繼續攜手創造新北國王的輝煌榮耀。



總經理毛加恩表示：「曼尼高從第一年加入國王後就展現很大的影響力，尤其帶給球隊強悍的防守，這是團隊非常需要的，不服輸的性格及積極的態度能感染所有球員，曼尼高在場上場下都是很棒的領導者，深受每一位球員的愛戴，當然最難得的是，曼尼高多元且可身兼不同位置的球風，讓球隊在攻防戰術上有很大的變化及優勢，很高興能和曼尼高繼續合作，期待新賽季一起挑戰冠軍，帶給球迷們更棒的比賽。」

完成與曼尼高的續約後，新賽季新北國王洋將陣容確認將由曼尼高、奧帝（Austin Daye）、強森（Chris Johnson）以及沃許本（Jason Washburn）組成，幫助禁衛軍挑戰冠軍獎盃，持續將榮耀帶回新北市。