麟洋寫奧運男雙「同組合衛冕金牌」紀錄！網暴動封神：國寶了

▲王齊麟、李洋再奪奧運金牌。（圖／翻攝自王齊麟IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」在巴黎奧運奪下金牌，達成連兩屆稱霸偉業。就有網友提問，「這是奧運史上羽球男雙唯一同一組人連霸金牌的嗎？」引來眾人直點頭、感動盛讚，「對！奧運有羽球賽事以來，男雙第一次有衛冕金牌」、「是的，史無前例的同一組合衛冕金牌。」

有網友在Threads發文，「提問：這是奧運史上羽球男雙唯一同一組人連霸金牌的嗎？」貼文一出，馬上有人留言指出，「對！奧運有羽球賽事以來，男雙第一次有衛冕金牌。」

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之後則有網友補充，「對，是第一組二連霸。中國的傅海峰雖然也二連霸奧運冠軍，但是兩次搭檔不同人」、「是的，女雙、混雙都各有一組人衛冕成功（且都是中國隊），就只有男雙直到今天才締造紀錄。」

另外，還有網友在PTT的Gossiping板問卦，「李洋王齊麟是台灣有史最偉大運動員吧！」文中直呼，「兩面金牌連霸，史無前例，李洋跟王齊麟應該是台灣有史以來最偉大運動員吧？」

貼文令許多人興奮直呼，「兩次奧運金牌，應該沒人能達到或超越」、「兩屆，超神」、「台灣羽球界的GOAT」、「2次奧運金牌，名留青史」、「下次超越不知是何時了」、「可以做雕像、國定紀念日、全台冠名球場的等級」、「絕對是，而且奧運男雙羽球從來沒有連兩次金牌」、「是傳奇，也是國寶了」、「無誤，這兩金夠純」、「二連霸，還都是打贏中國，直接封神」、「抗壓性真的無敵。」