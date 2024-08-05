大谷翔平熄火挨2K、斷連8戰上壘　道奇3比2險勝運動家

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平本系列賽來到初登板的運動家主場，5日（台灣時間）終戰4打數熄火，中斷連8場上壘，不過道奇以3比2獲勝，以2連勝贏得系列賽。

大谷翔平曾在這座球場敲出生涯首安，也拿下生涯首勝，此戰擔任首棒指定打擊，第一打席對決比多（Osvaldo Bido）遭到三振，2好2壞時錯過151公里速球，去年7月首次與比多對決也挨三振。

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賀蘭德茲（Teoscar Hernández）隨後敲二壘安打，拉克斯（Gavin Lux）獲得保送，赫南德茲（Enrique Hernández）也敲二壘安打送回2分。運動家1局下馬上由魯克（Brent Rooker）轟兩分砲扳平。

大谷翔平第二打席2局上敲出左外野飛球，3局上海沃德（Jason Heyward）敲出安打開啟攻勢，並利用對方守備失誤攻佔得點圈，畢吉歐（Cavan Biggio）適時安打攻下超前分。

大谷翔平第三打席擊出右外野飛球，第四打席再度遭到三振，此戰4打數無安打，打擊率降至.306，OPS則為1.017。

道奇由今年剛升大聯盟的萊恩（River Ryan）先發，主投4.2局挨轟失2分，5局下滿壘時退場，由牛棚菲利浦斯（Evan Phillips）止血，合計動用5名投手完成比賽，維希亞（Alex Vesia）中繼1局飆2K，拿下本季第2勝。