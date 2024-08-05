分到死亡之組「麟洋配」一路殺！教練陳宏麟承認：沒有預期會奪牌

▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透，下同）



文／中央社

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史、成功蟬聯奧運羽球男雙金牌。教練陳宏麟承認，一開始沒有預期會奪牌，但對兩人的表現打100分。

台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運男雙金牌戰以21比17、18比21、21比19擊敗中國組合王昶、梁偉鏗、不僅順利摘金衛冕，也是奧運賽史上羽球男雙第1個連霸的組合。

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「麟洋配」李洋、王齊麟的教練陳宏麟跨海跟台北車站大螢幕現場連線受訪，陳宏麟直言在奧運前，並沒有預期會奪獎牌，但對李洋、王齊麟的總評打100分，而且因李洋之後將退休到大學任教，因此出發前抱著必死決心，要在奧運會上有好的表現，最後也如願達成目標。

對於擊敗中國隊，陳宏麟說，不管對手是誰打贏都很開心，只要拿到金牌就好，至於未來是否會要打世界羽聯世界巡迴賽總決賽部分，將由球員去決定。

比賽現場呈現高張力，選手的壓力不言而喻，陳宏麟表示，其實選手還是要靠自己，做一些心理建設，比賽後段李洋、王齊麟也很敢去跟對手對抗。

談到巴黎奧運「麟洋配」被分在死亡之組，必須多打一場才能出線，陳宏麟說，分組預賽籤確定後，兩人心裡肯定受到影響，但後來就是全力想盡辦法從預賽出線。

陳宏麟表示，兩人先拿下3場比賽後，原先寄望日本組合可以打贏其他組，但未能如願，得靠自己決定誰才是分組的1、2名，因此對戰中國組合時比較緊繃，可說是最緊張的一場比賽，順利出線後，兩人就比較能適應高壓對抗。

談到奧運前的準備，陳宏麟則說，4月、5月安排兩人出戰湯姆斯盃還有兩場亞洲的賽事，尤其亞洲戰場是讓他們嘗試不同的打法以及準備心態，畢竟前1、2年狀態比較不好，這次讓他們不要有那麼大壓力去面對奧運，而是以攻擊者的角色去面對比較強的對手。