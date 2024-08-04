世界第一奧運200公尺準決賽「突退賽」！短跑女天團2名將詭團滅

▲排名世界第一的傑克森準決賽「突退賽」。（資料照／路透）



記者許力方／綜合報導

巴黎奧運田徑女子200公尺項目比賽出現大變化！現在排名世界第一的30歲牙買加短跑名將傑克森（Shericka Jackson）突然退賽，目前尚不清楚原因，無緣準決賽。另外，另一名同隊「連霸女王」名將也在凌晨的100公尺短跑賽事中意外退賽，女子短跑天團接連詭異的方式退賽，重創牙買加隊。

傑克森在2023年世界田徑錦標賽女子200公尺項目中，以21秒41的成績，打破世錦賽紀錄奪冠，衛冕成功。根據巴黎奧運官網介紹，2屆200米世界冠軍的傑克森是本屆國金熱門選手之一，她為了專注該項目，沒有參加100公尺比賽。

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▲巴黎奧運女子田徑項目中，牙買加「女子天團」2名將退賽。（圖／路透）



傑克森在參賽前一直有腿部問題，對於不參加100公尺項目，她認為是個「好決定」。女子200公尺準決賽預計在6日晚間登場，決賽則訂在7日，沒想到她缺席預賽，僅透過官方在初賽表上，在她的名字旁註記DNS（未出賽）才見分曉。

牙買加隊近年為短跑第一大國，2008年起四屆奧運都由2大名將包辦百米女飛人金牌，這次巴黎奧運代表團58位運動員中，有54人都是參加田徑賽事。在傑克森之前，她的隊友、也是3屆奧運冠軍、擁有10個世界冠軍頭銜的牙買加名將37歲佛瑞塞-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）也退賽女子100公尺準決賽，牙買加田徑隊稱是因傷勢退賽。