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詹子賢再見安打！兄弟大巨蛋8連勝

▲▼中職詹子賢。（圖／記者李毓康攝）

▲詹子賢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟4日大巨蛋主場迎戰富邦悍將，大巨蛋3戰吸引74681人進場，贏了面子也贏裡子，詹子賢再見安打，3戰全勝橫掃悍將，持續刷新大巨蛋8連勝紀錄。

張志豪兄弟扛開路先鋒，首局首打席就轟出陽春砲打出氣勢，2局下攻勢再起，曾頌恩掃出安打，江坤宇掃出左外野線邊二壘安打，進帳1分，岳東華敲出高飛犧牲打再下一城，拉開至3比0。

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悍將前5局受制於猛登，6局上有所突破，池恩齊敲出生涯首轟帶動士氣，王正棠敲出安打，張育成挨球吻觸身球保送，范國宸選到保送形成滿壘，董子恩敲內野滾地球靠野手選擇上壘，張育成趁傳跑回1分，追成2比3。兄弟7局啟用牛棚，王凱程、吳俊偉接力登場。

悍將9局上反攻，張進德、申皓瑋接連安打，周佳樂執行短打，李宗賢獲得保送攻佔滿壘，輪到此戰曾開轟的池恩齊，悍將選擇讓高國麟代打，敲出清壘二壘安打進帳3分，反超為5比2。

兄弟9局下反攻，對決悍將終結者「火球男」富藍戈，陳子豪、許基宏接連安打攻佔得點圈，陳俊秀跑出內野安打，詹子賢一棒掃出安打，帶回3分以6比5獲勝。

猛登主投6局，用了97球，包含61顆好球，被敲6支安打，包含1轟，奪4次三振，有3次保送，失2分，防禦率2.88，連2戰優質先發，但勝投被牛棚搞砸。

悍將先發投手黃保羅投6局，被敲4安打，包含1轟，奪5次三振，失3分，連兩戰在大巨蛋都繳出優質先發，但都無緣勝投。

▲▼張志豪。（圖／中信兄弟提供）

▲張志豪。（圖／中信兄弟提供）

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關鍵字： 棒球中信兄弟富邦悍將大巨蛋張志豪

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