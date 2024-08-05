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李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

▲▼麟洋配李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

▲麟洋配李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟連2屆奧運摘金，他們在五環殿堂所寫下的偉大紀錄，來自李洋當初的「豪賭」，他離開原球團、放棄世界排名與積分，與老同學王齊麟合拍。即將卸下戰袍的李洋，去年底又做了另一個「大膽決定」，遭不理性網友怒罵是「背骨仔」，他也以理性態度面對。

李洋、王齊麟在2018年9月的婕斯盃合拍前，兩人各有搭檔，且都已在國際賽繳出佳績，李洋2018雅加達亞運與李哲輝拍下男雙銅牌，也是台灣第一面亞運羽球男雙獎牌。

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王齊麟則與前輩陳宏麟聯手摘下南京世錦賽男雙銅牌，不過老大哥陳宏麟受傷勢困擾，決定退出賽場，土地銀行向李洋發出邀約，經過審慎考慮，加上原搭檔李哲輝大方成全，麟洋配才誕生。

▲▼麟洋配李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

李洋當初從民營的合作金庫轉投國營的土銀，離開原球團、放棄世界排名與積分，與相識多年的國中同學王齊麟搭檔，可說是相當大的賭注，他思考超過兩個月才下定決心，勇敢跳脫舒適圈，抱持著就算無法取得好成績也要賭一把的心態，不希望因為自己「不敢」而留下遺憾。

克服重重困難才組成的麟洋配，在2021年一舉奪下奧運男雙金牌，寫下台灣羽壇歷史性的一頁，兩人搭檔6年拿下10冠，其中有8冠集中在2019到2021年期間，在東奧登上生涯巔峰後，兩人陷入長達2年的低潮，在今年巴黎奧運之前，他們僅去年的日本羽球公開賽再添1冠，並在杭州亞運鍍銅。

▲▼麟洋配李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

李洋去年底又做了另一個大膽決定，他退出土銀，恢復自由身，沒想到這個決定竟引來部分網友攻擊，有人甚至以「背骨仔」稱呼他，對此他犀利回擊，「如果你沒有在同一間公司待到65歲或退休就說我是背骨仔，這個我是萬萬不能同意。」

28歲的李洋在今年3月宣布，今年就是自己生涯最後一年，未來將往教職發展，他6月在國訓中心受訪時預告，將在9月的台北公開賽後高掛球鞋。

巴黎奧運是兩人最後一次在五環殿堂搭檔，他們從死亡D組突圍，小組賽4連勝，8強賽直落2橫掃泰國組合，4強賽逆轉擊敗丹麥第2種子，今(4日)晚則以2比1擊敗世界第1中國組合梁偉鏗、王昶，完成奧運男雙2連霸，替李洋的奧運最後一舞畫下完美句點。

▲▼麟洋配李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

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