杭州亞運、巴黎奧運都3金　「小全智賢」成為射箭女王比OK有含義

▲「小全智賢」林是見比ＯＫ手勢其實另有含義。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

繼杭州亞運後，韓國射箭女王林是見再度於巴黎奧運拿下「三冠王」的殊榮，包含在女團、混雙及個人賽都奪金牌，寫下生涯新高紀錄。林是見在頒獎台上手比出「OK」手勢，她解釋，象徵自己穿過困難的「針孔」。

巴黎奧運射箭女子個人賽金牌戰上演「韓國內戰」，林是見以7：3（29-29 29-26 30-27 29-30 28-26）擊敗隊友南秀賢。林是見賽後表示，「如果說團體戰和混雙是專注於結果的話，那麼在個人賽我更專注於過程，希望更享受比賽，很開心結果是好的，也很榮幸拿下金牌。」

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林是見在個人賽四強賽先擊敗全勛英，金牌賽又是韓國內戰，她坦言，「對決同為韓國的選手，反而可以更集中於過程，因為是四強賽，兩人之中一定有人可以進決賽，都很光榮。至於對決秀賢時，很多人會想無論如何韓國都能拿獎牌，所以我更享受比賽了。」

連續在杭州亞運和巴黎奧運都拿下三冠王，確立射箭女王的地位，林是見表示，「在國內選拔賽時，資深選手都落選，而成為王牌，也感受到王牌得重量。」

當林是見站上頒獎台時，她用拇指和食指畫了一個圈，像是儀式般地比在眼睛前面，不少觀眾認為是三冠王的「3」的意思，或者「OK」的含義，林是見解釋，「有人問我杭州拿到三冠王後，在下一個比賽拿三冠王是否很容易。想用這個手勢告訴他們，我穿過了那困難的『針眼』。」