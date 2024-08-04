代表波多黎各出賽是「恩賜」！領航員前洋將里德：台灣是特別的地方

▲前領航猿洋將里德代表波多黎各男籃出征奧運。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

波多黎各男籃在巴黎奧運小組賽最終戰以83比104不敵美國男籃夢幻隊，戰績0勝3敗遭淘汰，不過波多黎各陣中卻有一位台灣球迷的「熟面孔」，在PLG元年效力桃園璞園領航猿的洋將里德(Davon Reed)，他於今年美洲盃開始代表波多黎各，直言能效力這支球隊是恩賜，目前仍是自由球員的他，表示暫不考慮回台灣打球，目標仍是回到NBA！

為波多黎各國家隊出征奧運的他說，能代表波多黎各出戰是個恩賜，全隊都想要展現給大家精采的比賽、走得更遠，所以集結了來自各地的好手，但他也坦言，「我想我們沒有打出很棒的內容，這其中有許多原因但也不會是藉口，希望下一屆的奧運還有機會，可以回到這個舞台上展現更好的內容。」他強調很感謝這次的機會，指出他們已經為睽違20年再次進入奧運的波多黎各創造歷史，同時替這個小島帶來許多關注。

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▲前領航猿洋將里德(灌籃者)代表波多黎各男籃出征奧運。（圖／達志影像／美聯社）

先前曾在PLG元年來台打球的他，隔年就獲得重返NBA的機會，他談到在台灣打球的經歷，強調「是個很好的經驗」，並表示，「特別是在疫情期間，有機會可以重新投入籃球，感受自己對籃球的熱愛，也在場上感受到球迷們的熱情，這幫助我很多，我愛籃球也愛台灣！」指出效力領航猿的經歷，讓他有機會持續在場上磨練自己，同時幫助他獲得回到NBA賽場的機會。

里德目前是自由球員，他透露還在找尋機會，目標仍是「重返NBA」，暫時不考慮回台灣打球，「或許之後、或是在我生涯後期之際能再到台灣打球，目前仍是希望可以站上NBA舞台。」但他也強調，「台灣在我心中是個特別的地方，確實很特別。」

