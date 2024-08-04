「射擊金童」李孟遠奧運舞台揚眉！回台想先減肥、戒菸

▲台灣定向飛靶好手李孟遠巴黎奧運奪銅。（圖／路透，下同）

記者簡名杉／綜合報導

16歲就站上亞運舞台的「射擊金童」李孟遠，曾在恩師蔡白生過世後，一度放棄射擊的他，在爸爸的鼓勵之下才重回射擊之路，並且在生涯第一次的奧運會就摘下銅牌、站上頒獎台，李孟遠賽後除了感謝身兼教練的爸爸之外，也透露回台要先沈澱一下，會更精進自己，把整體成績更加提升。

李孟遠賽後指出，這次能拿到銅牌真的要感謝非常多人，除了體育署、國訓中心之外，更要感謝從台灣陪他遠赴巴黎的教練兼父親，他坦言自己訓練期間有一度壓力大的時候，會對爸爸發脾氣，但爸爸都承受下來，非常辛苦。

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▲李孟遠巴黎奧運奪銅。（圖／路透）



談到首度叩關奧運就闖進決賽並拿下銅牌，李孟遠坦言，「真的是從頭到尾都好辛苦喔！」他指出在這麼大的張力下比賽，已經不是技術之間的競爭，很多時候是意志力之間的對決，他坦言自己實際上還是差第一、二名的選手一點，希望回台灣之後能更加強，再提升自己的成績。

奧運結束之後，李孟遠透露自己想先沈澱一段時間，透露自己回台灣之後有很多事情要做，「又要減肥又要戒菸，但回去之後還是要不斷的一直提升自己，希望以後可以為國家拿更好的牌。」