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昔射擊金童李孟遠登奧運頒獎台　曾因恩師過世當「逃兵」

▲▼台灣男子定向飛靶好手李孟遠。（圖／路透）

▲台灣男子定向飛靶好手李孟遠。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

李孟遠幼稚園時就跟爸爸去靶場，卻不害怕槍聲，很早就注定要走這條路，16歲時就出征2010年廣州亞運，堪稱「射擊金童」，不過他曾在恩師蔡白生2011年過世後「徹底遠離」射擊，跑去外面打工，在爸爸的鼓勵下，他才找回「初心」，之後一路堅持，造就了本屆巴黎奧運銅牌榮耀。

李孟遠是3屆亞運元老，卻是初次體驗奧運舞台，上屆東京奧運，他在奧運資格賽以1分之差無緣決賽，也錯過了東奧門票，遭受巨大打擊，在那之後他收養了一隻羅威納犬，特地把狗狗名字取為「扣打(quota，配額)」，時時提醒並激勵自己。

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▲▼台灣男子定向飛靶好手李孟遠。（圖／路透）

李孟遠這次替自己設下資格賽要拿122分的目標，結果他表現「超乎」個人預期，他以平奧運資格賽紀錄的124分成為站上決賽舞台的6人之一，最終他在決賽收穫銅牌，刷新前輩林怡君在2000年雪梨奧運拿下女子雙不定向飛靶第4名的成績，成為首位登上奧運頒獎台的台灣射擊好手。

李孟遠5、6歲時就被爸爸帶去靶場，還在念幼稚園的他沒戴耳罩也不怕槍聲，還一直盯著正在打靶的爸爸，回想起來，他認為自己可能早注定要走射擊這條路。

李孟遠16歲時就代表我國出征2010年廣州亞運，堪稱射擊金童，但他曾在恩師蔡白生2011年過世後感到迷惘，成了「逃兵」，「當時我曾今休息了1到2年，甚至去外面打工，但父親鼓勵我，我也覺得欠自己一些東西，特別是因為我喜歡射擊這項運動，才能堅持下去。」

▲▼台灣男子定向飛靶好手李孟遠。（圖／路透）

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