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不甘心化作喜極而泣　日本羽球「最美女雙」直落二成功摘銅

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽（右）、松山奈未組合。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運羽球女子雙打銅牌戰，日本「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合成功以21比11、21比11擊敗馬來西亞陳康樂、蒂娜組合，成功收下本屆奧運女雙銅牌，賽後她們也將昨天不甘心的淚水化作喜極而泣的笑容，並說道「能夠有彼此一起帶回家的東西，真好」。

▼日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／達志影像／美聯社）

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▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／達志影像／美聯社）

在首局比賽中，日本組合在2比3落後下連奪5分掌控比賽，並以11比4進入局中休息，休息後日本組合持續強攻，幾次殺球和多拍來回都各佔領先優勢，日本組合以21比11拿下第一局。

次局日本組合開局依舊保持強勢，落後一局的大馬組合在幾次出界判斷中也發生失誤，比分越拉越開，最後日本組合成功把握住第1個賽末點拿下比賽，成功摘銅。

比賽結束後志田千陽、松山奈未兩人淚流滿面，隨後她們面帶微笑擁抱彼此，結局正如日本組合昨天所說，「我們想以微笑結束比賽」，她們也在第一時間擁抱大馬組合，並稱讚對方打得好，最後向看台粉絲揮手致意。

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／達志影像／美聯社）

「昨天（4強賽）輸了，感到很不甘心，但能夠帶回一些收穫還是很好的，因為無論是贏還是輸我都當成最後一場比賽來看，所以我一直告訴自己要比對手更能忍耐，甚至一球都不放棄。這枚獎牌是靠著教練團、家人以及大家的支持得來的，我心中充滿了感激與喜悅」。志田千陽受訪時說道。

▲▼日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／路透）

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／路透）

好搭檔松山奈未也分享得牌感言，「能夠帶著獎牌回國讓我鬆了一口氣，今天無論如何都想贏，所以能夠勝出真的太好了，今天一直保持著向前看的心態，並在比賽中彼此激勵，現場有很多觀眾來加油，從日本也收到了很多支持的訊息，能夠帶給大家一場勝利，我感到很高興」。

▼日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／路透）

▲▼日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／路透）

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