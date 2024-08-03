早田希娜桌球單打帶傷奪銅爆哭　落敗的韓國天才少女也哭了

▲▼早田希娜帶傷奪銅落淚。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

巴黎奧運桌球女子單打銅牌戰3日登場，日本24歲世界排名第五的女將早田希娜以4：2擊敗世界排名第八的20歲韓國天才少女申裕斌，早田希娜左腕受傷一度考慮棄賽，帶傷上陣的她逆勢奪銅，賽後直接坐倒在賽場激動落淚。

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早田希娜在四強賽不敵中國好手孫穎莎，當時左腕已經受傷仍忍痛出賽，且徹底輸掉比賽。她說，「我感覺自己已經到極限。」面臨是否退賽的抉擇，她仍堅持繼續打銅牌戰，「不知道能打出什麼樣的表現，但不想讓自己後悔。」

早田希娜丟了首局後，第二局激戰以13：11扳回一城，第三局10：7，第四局11：7，接連拿下3局後，第五局卻遭逆襲，第六局再贏回來。確定奪牌那一刻，但直接坐在球場上雙手摀住臉激動落淚，石田教練也忍不住哭了。

早田希娜賽後表示，「前天的比賽手腕手傷，我無法接受這個事實仍堅持比賽，今天訓練時感覺也差不多，最後讓醫師打了一針，讓我覺得還有希望。我別無選擇，只能相信自己去奮鬥。沒想過上帝會在這個時刻刁難我，抱著一定要拿到銅牌的心情應戰。」

韓國桌球女子單打項目，繼2004雅典奧運金暻娥奪銅牌後，20年來就無人奪牌過，原本被賦予奪牌希望的申裕斌敗下陣來。雖然她在比賽末段仍帶著笑容應戰，但接受訪問時仍難掩淚水。

申裕斌表示，「我認為擊敗我的對手比我更付出更多時間的努力，默默地努力，必須承認這一點並從中學習，我也必須長時間默默地努力。」無緣達成個人賽奪牌的目標，她坦言，「很失望，也很可惜，但這是我已經盡力了，這就是我的技術，只能繼續努力。從技術、心裏、體能，都必須一點一點提升，才能打出更好的比賽。」

申裕斌說，「我不後悔，因為已經盡了全力，失敗會使人成長，我想回報支持我的人，可惜沒有做到。我真的盡力了。」

▲韓國桌球天才少女申裕斌。（圖／路透）