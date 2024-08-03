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獲得雙金能量加持　梁智仁25公尺手槍為韓國射下第3金追平隊史

▲韓國21歲射擊女將梁智仁。（圖／路透）

▲韓國21歲射擊女將梁智仁。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

巴黎奧運女子25公尺手槍決賽，韓國21歲射擊女將梁智仁擊敗地主法國名將耶杰耶夫斯基（Camille Jedrzejewski），也是韓國本屆奧運第八面金牌，射擊項目取得3金2銀追平倫敦奧運的隊史最佳紀錄。

梁智仁在射擊隊中以「沒有起伏、大膽、冷靜」的性格聞名，但首次登上奧運舞台仍難掩緊張，尤其在法國沙托魯射擊中心得面對地主好手，兩人打完50發都拿下37分，進入延長加射5發，最終以4：1獲勝。

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梁智仁表示，「在抵達比賽場地後，心情上非常動搖，但還是告訴自己必須做好該做的事，努力訓練了很久，不能白白浪費。看著對手比賽時，心裡也抱著『拜託錯過一發』的心情觀戰。」

進入加射階段，地主觀眾給予一面倒的加油聲，梁智仁坦言，雖然觀眾聲音很大，但也聽得到為自己加油的聲音。金牌得主吳藝真和潘孝真都在前一天與傳遞了「金牌能量」，梁智仁說，「昨天我們一起吃飯，她們都一直鼓勵我說『妳可以的！』所以我加倍努力。」

談到意外因致命「0分」而失去獎牌的美麗射手金藝真，梁智仁也說，「在姊姊大力支持下，我才能取得好成績。」

當韓國射箭隊再次取得睽違12年的成績時，64歲資深總教練張甲錫小心翼翼地打開包包，拿出來一條有點褪色的領帶。他說明道，「自從2010年廣州亞運以來，都會把領帶放在包包。」當年他戴著這條領帶前往賽場，該年韓國射擊隊取得13金、8銀、7銅的佳績創造歷史，開啟韓國射擊復興的時代。

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關鍵字： 射擊奧運韓國女子冠軍巴黎奧運2024奧運2024奧運國際

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