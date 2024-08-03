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江坤宇結婚了！要林靖凱加油　老婆也是小可愛曾打壘球

▲▼ 江坤宇 。（圖／記者王真魚攝）

▲江坤宇 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟「小可愛」江坤宇升格人夫，早在2月就登記，但消息一直到昨天才曝光，「小可愛」今天受訪害羞笑稱，兩人交往5年多，「遇到好的女孩要把握。」

江坤宇老婆「韓韓」外表清秀甜美，也是個「小可愛」，有趣的是，老婆以前是女壘出身，一直到高中都還有在打女壘。因為有棒球底子，休季期間都會陪江坤宇練球。

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兩人其實國小就認識，老婆是大他一屆的學姊，不過一直到高中畢業後才重新搭上線，低調交往5年之久。

今天被問到用了什麼求婚方式，江坤宇害羞搔了搔頭，透露是在去年休季去泰國旅遊時，與家人秘密籌劃，「該做的都做了，我知道自己會緊張，所以先錄了一段影片。」

江坤宇當時先錄製了一段影片，趁著搭船看風景時，假裝要傳照片，隨即把求婚影片傳到對方手中，讓老婆相當驚喜，自己也有些感動，「流了兩滴淚。」

平鎮「五人幫」都很早婚，有受到朋友的影響嗎？江坤宇笑回，「因為我們大家都遇到很好的女孩，所以有這個小默契，也差不多時間對了。」目前只剩林靖凱單身，「對，加油！哈哈哈。」

小倆口在2月22日登記，消息隨著老婆昨天公開IG才曝光，江坤宇透露，是有給老師特別算過的好日子。事實上，江坤宇在今年生日就有放上老婆與家人的合照，不過當時部分球迷以為是妹妹，看到這張照片在網路上熱議，他笑說，「其實我老婆跟我媽媽真的滿像的，看到討論還滿有趣的。」

▲▼ 江坤宇在今年生日首次公開與老婆的合照 。（圖／截自江坤宇IG）

▲ 江坤宇在今年生日首次公開與老婆的合照 。（圖／截自江坤宇IG）

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關鍵字： 江坤宇中職中信兄弟

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