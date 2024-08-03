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快訊／曾傳昇涉賭遭起訴　味全龍召開紀律委員會：終止合約

▲▼味全龍回歸中職首戰,曾傳昇。（圖／記者李毓康攝）

▲味全龍曾傳昇。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

針對球員曾傳昇遭起訴案，味全龍球團今日召開紀律委員會，決議依球隊規範及選手合約，即日起與曾員終止合約。球團將持續強化球員生活管理，嚴防類似事件發生。

味全龍曾傳昇涉賭博遭起訴，球團昨聲明，已經先通報聯盟，聯盟表示，早在6月便收到球團告知，曾姓球員陪朋友去參加德州撲克活動一事，並向球團強調不是賭博，是比賽競技。不過聯盟也指出，曾傳昇經確認起訴，將依照規章處以最重之處分，建議球團內部從重論處。

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據週刊報導，吳姓男子在士林區一處私宅開設賭場，現場逮捕13名賭客，包括曾傳昇。曾傳昇坦言當時在玩德州撲克，是比賽競技，並非賭博，不過全案經過士林地檢署檢察官偵查後，以賭博罪予以起訴。

據悉，曾傳昇玩德州撲克遭逮被起訴，上半季已有風聲，球員工會、聯盟都有調查。原本在一軍的他，也在之後下二軍，之後都未再上一軍。

隨著起訴書出來，曾傳昇涉賭一事曝光，味全龍昨日聲明，球團深表遺憾，並為未能落實球員生活管理深表歉意，收到起訴書後，將召開紀律委員會討論。未來也將再強化選手教育與生活管理，嚴禁涉足爭議場所。

球團今日召開紀律委員會，決議依球隊規範及選手合約，即日起與曾員終止合約。球團將持續強化球員生活管理，嚴防類似事件發生。

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