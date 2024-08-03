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一日羽球迷愣「斷線正常？」內行秒解　再曝1狀況毀整支拍

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲麟洋配挺進金牌戰。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」2日以2比1擊敗丹麥組合，挺進男雙金牌戰。比賽過程中，王齊麟因為球拍斷線神速換拍，掀起網上熱議。就有人不懂發問，「比賽中羽球球拍斷線是很正常的嗎？真的是因為太大力所以才打斷線嗎？」引來網友專業說明。

有網友在Threads上PO出王齊麟比賽到一半突然衝到場邊1秒換拍的動圖，宛如變魔術一般，回到場內繼續冷靜進攻，被盛讚是「鬼之換拍」，原PO就直呼，「換拍第一名的王齊麟，超會換拍。」王齊麟本人看到這條貼文後，在下方幽默回應，「代表常常斷線打不準。」並附上了一個汗顏的表情符號，謙虛態度超圈粉。

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有人則不禁發文詢問，「比賽中羽球球拍斷線是很正常的嗎？真的是因為太大力所以才打斷線嗎？」會不會跟球拍品質有關？

貼文引來一名網友熱心解答，「當然不會是球拍品質不好囉！之所以容易斷線，是因為選手綁的球線綁的磅數都很高（張力很高）」，在球線緊繃的狀態，加上選手大力打法，就很容易磨損造成斷線，而氣候、濕度也會影響。

他也補充，打球時若敲到不對的地方也會斷線，「像是接近球框的位置的邊角，那邊沒有橫線，會斷線就跟磨損沒有太大關係」。此外，若線斷在邊角處，有時候張力太大，「會瞬間帶走整支球拍（整個球拍變形）。」

其他人也留言，「線高磅數，很多男生打到28磅以上，然後他們使用球拍的次數又很大量，當然會斷」、「正常的，職業選手的線常拉到28-30磅，很多好的球線也比較細，加上他們的力量，很容易在比賽裡把線打斷，所以一般參加比賽都會準備五六七八支的一模一樣的球拍備用」、「別說線了，球拍都有被打斷過。」

還有網友指出，「我記得換拍的前幾球，他有摸了好幾下拍面上的線，可能自己都覺得好像要斷了」、「斷線很細，電視上看不到很正常，但有時會突然看到選手會打一顆莫名烙賽或往地上打的球，那不是選手打歪，而是斷線了！」

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關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球王齊麟李洋2024奧運台灣之光

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