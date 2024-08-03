林郁婷力抗爭議闖奧運8強　文化大學力挺聘為體育系助理教授

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

記者歐建智／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷受到性別爭議所擾。但在巴黎奧運女子57公斤級16強賽中，以5比0完勝對手，成功晉級8強。林郁婷的母校文化大學聘她為體育系助理教授。

林郁婷從第一回合到第三回合，以壓倒性的優勢取得評審一致認可，擊敗來自烏茲別克的強敵圖爾迪貝科娃（Sitora Turdibekova）。晉級8強。

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這是她繼2023年杭州亞運替中華隊奪得首金後，再次在國際賽事中嶄露頭角。儘管林郁婷曾因性別爭議問題受到關注，但她始終堅信能夠在拳擊場上證明自己的實力。

文化大學表示，林郁婷憑藉堅韌不拔和卓越技術，為台灣拳擊運動爭光，並成為年輕運動員心中的榜樣，曾獲111年體育運動精英獎「最佳女運動員獎」，將返回母校擔任教職，為學弟妹們傳授寶貴的經驗與技術，文化大學全體師生期待她代表台灣繼續創造佳績，為國家和母校贏得更多榮譽。

林郁婷在2023年杭州亞運會中，以女子57公斤級比賽勇奪金牌，成為中華隊在該屆亞運會中的首枚金牌。此外，她在2019年世界拳擊錦標賽中獲得銅牌，並在2020年東京奧運會參賽，雖然止步於16強，但表現依然令人印象深刻。