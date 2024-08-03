台北戰神美籍前鋒奧利佛加盟　前2季效力日本B聯盟

▲前鋒奧利佛(Devin Oliver)加盟臺北台新戰神 。（圖／臺北台新戰神提供）

記者歐建智／綜合報導

台北台新戰神宣布美籍籃球前鋒奧利佛加盟，期許帶領球隊打出精彩團隊球風。奧利佛選擇15號出發，為的是紀念已逝的大學摯友。

身高203公分的奧利佛，近兩季效力日本B.LEAGUE橫濱海盜隊，共出賽116場，場均上場時間 27分44秒，貢獻12.4分、8籃板、3.1助攻、1.3抄截、三分命中率34%，

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台北戰神代理總教練許皓程認為，奧利佛進攻手段多元，有強大的得分能力，防守積極性與技巧佳，且具備高度團隊意識，期許他能成為領頭羊，帶領戰神打出精彩的團隊球風。

奧利佛現年32歲，自2014年加盟比利時俱樂部林堡聯隊(Limburg United)開啟職業生涯，先後征戰以色列、法國、斯洛維尼亞、土耳其、德國各國聯賽，於斯洛維尼亞籃球甲級聯賽時期，在2017、2018連續兩年獲得冠軍賽MVP殊榮。

近年轉戰日本的奧利佛，於2021年加盟B.LEAGUE仙台89人隊，隔年轉戰橫濱海盜隊兩賽季，曾繳出單場24分、13籃板、6助攻、三分球命中率58.3%。攻守兩端皆有好表現的奧利佛，是一名全能型球員，比賽經驗豐富的他，也樂於與團隊溝通分享。

台新育樂總經理林祐廷表示：「奧利佛攻守俱佳的身手，相信能為團隊貢獻穩定進攻火力，防守端也能帶給對手強大壓力，並希望他能傳承自身經驗，幫助團隊成長。」

奧利佛迫不及待加入台北戰神，特別提到戰神於成軍首年闖入冠軍賽，是一支極具競爭力的球隊，「相當期待能與實力堅強的團隊一同拚戰。」

迎接新賽季，奧利佛選擇15號出發，為的是紀念已逝的大學摯友，「在我職籃生涯開始的第一年，他離開了我，15號是他的背號，希望能帶著他的拚戰精神，一起努力。」面對新賽季的目標，他期許自己能保持健康，繳出最佳的表現，盡全力幫助戰神拿下冠軍。