運動雲

>

台北戰神美籍前鋒奧利佛加盟　前2季效力日本B聯盟

▲前鋒奧利佛(Devin Oliver)加盟臺北台新戰神 。（圖／臺北台新戰神提供）

▲前鋒奧利佛(Devin Oliver)加盟臺北台新戰神 。（圖／臺北台新戰神提供）

記者歐建智／綜合報導

台北台新戰神宣布美籍籃球前鋒奧利佛加盟，期許帶領球隊打出精彩團隊球風。奧利佛選擇15號出發，為的是紀念已逝的大學摯友。

身高203公分的奧利佛，近兩季效力日本B.LEAGUE橫濱海盜隊，共出賽116場，場均上場時間 27分44秒，貢獻12.4分、8籃板、3.1助攻、1.3抄截、三分命中率34%，

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北戰神代理總教練許皓程認為，奧利佛進攻手段多元，有強大的得分能力，防守積極性與技巧佳，且具備高度團隊意識，期許他能成為領頭羊，帶領戰神打出精彩的團隊球風。

奧利佛現年32歲，自2014年加盟比利時俱樂部林堡聯隊(Limburg United)開啟職業生涯，先後征戰以色列、法國、斯洛維尼亞、土耳其、德國各國聯賽，於斯洛維尼亞籃球甲級聯賽時期，在2017、2018連續兩年獲得冠軍賽MVP殊榮。

近年轉戰日本的奧利佛，於2021年加盟B.LEAGUE仙台89人隊，隔年轉戰橫濱海盜隊兩賽季，曾繳出單場24分、13籃板、6助攻、三分球命中率58.3%。攻守兩端皆有好表現的奧利佛，是一名全能型球員，比賽經驗豐富的他，也樂於與團隊溝通分享。

台新育樂總經理林祐廷表示：「奧利佛攻守俱佳的身手，相信能為團隊貢獻穩定進攻火力，防守端也能帶給對手強大壓力，並希望他能傳承自身經驗，幫助團隊成長。」

奧利佛迫不及待加入台北戰神，特別提到戰神於成軍首年闖入冠軍賽，是一支極具競爭力的球隊，「相當期待能與實力堅強的團隊一同拚戰。」

迎接新賽季，奧利佛選擇15號出發，為的是紀念已逝的大學摯友，「在我職籃生涯開始的第一年，他離開了我，15號是他的背號，希望能帶著他的拚戰精神，一起努力。」面對新賽季的目標，他期許自己能保持健康，繳出最佳的表現，盡全力幫助戰神拿下冠軍。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 籃球TPBL台北戰神

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

手持「Taiwan In」毛巾應援麟洋配遭沒收　中華奧會：官網有規定

手持「Taiwan In」毛巾應援麟洋配遭沒收　中華奧會：官網有規定

挺進金牌戰！王齊麟場邊對李洋爽喊「有牌了」全笑瘋：真屁孩

挺進金牌戰！王齊麟場邊對李洋爽喊「有牌了」全笑瘋：真屁孩

王齊麟「神冷靜換拍之術」驚艷全場　球迷讚：魔術等級！

王齊麟「神冷靜換拍之術」驚艷全場　球迷讚：魔術等級！

李洋滿臉鬍渣　他喊：刮乾淨拿金牌！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

李洋滿臉鬍渣　他喊：刮乾淨拿金牌！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

林郁婷就是女生！當年和她常洗三溫暖　品勢女神發文聲援

林郁婷就是女生！當年和她常洗三溫暖　品勢女神發文聲援

快訊／周天成遭逆轉無緣4強　連3屆奧運進8強仍是了不起成就

快訊／周天成遭逆轉無緣4強　連3屆奧運進8強仍是了不起成就

林郁婷奧運8強戰再對去年爭議案對手　保加利亞奧會提出抗議

林郁婷奧運8強戰再對去年爭議案對手　保加利亞奧會提出抗議

林郁婷巴黎奧運8強賽對手出爐　世錦賽擊敗她卻遭粗暴取消銅牌

林郁婷巴黎奧運8強賽對手出爐　世錦賽擊敗她卻遭粗暴取消銅牌

快訊／談「高姐」賽後哽咽　周天成：她是最好的後盾

快訊／談「高姐」賽後哽咽　周天成：她是最好的後盾

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

熱門新聞

手持「Taiwan In」毛巾應援麟洋配遭沒收　中華奧會：官網有規定

挺進金牌戰！王齊麟場邊對李洋爽喊「有牌了」全笑瘋：真屁孩

王齊麟「神冷靜換拍之術」驚艷全場　球迷讚：魔術等級！

李洋滿臉鬍渣　他喊：刮乾淨拿金牌！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

林郁婷就是女生！當年和她常洗三溫暖　品勢女神發文聲援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

2挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

3王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

4李洋滿臉鬍渣！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

5爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪

最新新聞

1國際奧會力挺林郁婷　斥性別攻擊毫無根據

2文化大學力挺林郁婷　聘為體育系助理教授

3台北戰神美籍前鋒奧利佛加盟

4金門縣立體育場4日直播「麟洋配」金牌戰

5麟洋配丹麥一戰「現場應援聲」感動電視觀眾

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

「就當作是對手怕我！」　林郁婷正面回應性別風波

大陸球王王楚欽才痛失奪冠球拍　爆冷出局止步男單32強！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366