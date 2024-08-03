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宣布棄賽引發性別爭議　義大利女拳手道歉：為爭議感到悲傷

▲▼義大利選手卡里尼（Angela Carini）在巴黎奧運與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）對戰46秒後棄賽，並質疑對手的性別。（圖／路透）

▲義大利選手卡里尼（Angela Carini）。（圖／路透）

記者歐建智／綜合報導

巴黎奧運拳擊比賽義大利女將卡里尼（Angela Carini），在對戰阿爾及利亞克莉芙（Imane Khelif）比賽打了46秒含淚宣布棄賽，也未握手。並對克莉芙的性別提出質疑，外媒報導，卡里尼為自己賽後的行為道歉。

這場比賽，卡里尼在30秒內接連被克莉芙2記重拳，鼻青臉腫、鼻子在滴血的卡里尼迅速喊停，找教練整理頭套，並在重回賽場10多秒後，突然宣布棄賽。

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克莉芙獲判技術擊倒後，走向卡里尼時，卻被拒絕握手，而卡里尼也在離開擂台前跪地哭泣。克莉芙也拍了拍她的肩膀以示安慰。

卡里尼賽後表示，感覺鼻子非常痛，沒辦法繼續比賽，「以我畢生都在打擂臺的經驗，我知道我無法再繼續下去。」她說，「我是為了自己喊停，感覺要保護自己的性命。」

她當時泣訴，「我在國家隊經常和男拳手一起訓練，我一直和男人較量，但今天我感到太痛苦了。」

▲▼義大利選手卡里尼（Angela Carini）在巴黎奧運與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）對戰46秒後棄賽，並質疑對手的性別。（圖／路透）

▲阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）。（圖／路透）

這場比賽及卡里尼賽後發言，引發拳擊比賽的性別爭議風波，連林郁婷也被捲入其中，昨天比賽時擊敗對手，賽後有超過30家、爆滿的外媒在混合採訪區等候，但林郁婷賽後並未受訪，在教練的陪同下直接離場。

依據外媒報導，卡里尼告诉義大利體育日報《La Gazzetta dello Sport》，她後悔在離開拳台之前没有跟克莉芙握手，如果她和克莉芙再次相遇，她會「擁抱她」。

卡里尼對該媒體表示，「這不是我本意的。事實上，我想向她和其他人道歉。因為我的奧運會已經泡湯了，所以我很生氣。」

「所有這些爭議讓我感到悲傷。」卡里尼說，「如果國際奧委會說她可以參賽，我尊重這個決定。」

克莉芙在去年在女子世界錦標賽就因身上檢測出可決定雄性性徵的Y染色體，被判定「性別生化檢測異常」，獲得銅牌的「台灣女拳后」林郁婷一同遭國際拳擊總會（IBA）取消資格。

國際奧委會允許克莉芙和林郁婷參加巴黎奧運。國際奧委會指出，這兩位拳擊手持有女性護照，並且多年來一直在女子組別的國際拳擊比賽中參賽，沒有引起爭議，國際拳擊總會去年取消選手資格的決定很武斷，「這兩名運動員是國際拳擊總會突然且武斷決定下的受害者」。

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