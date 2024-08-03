打不到丹麥選手屁屁「王齊麟小手手」尷尬了！網笑：轉頭改打李洋

▲麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟及李洋4強戰獲勝，打贏了丹麥勁敵，挺進金牌戰，比賽過程有網友發現，王齊麟很常打李洋的屁股，還算出對戰美國隊時，總共打了8次李洋的屁股，平均5分就會打一下，昨（2）天的4強賽，比賽結束雙方握手時，王齊麟也伸手拍了阿斯特魯普（Kim Astrup）的屁股。

有網友在Threads發文，4強賽結束時，王齊麟與對手握手致意時，伸手拍了阿斯特魯普（Astrup）屁股2下，接著與拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）握手時，本來要伸手打對方屁股，但似乎因為距離太遠，小手手又收回去。

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接著王齊麟與教練團擁抱時，經過李洋身邊，伸手打了李洋的屁股。原PO笑喊，「打不到第二個對手的屁股，沒關係可以打李洋的」。

貼文掀起網友熱論，「其實這是羽球場文化，算打招呼的一種」、「從上次東奧開始，發現王齊麟很愛打人家屁屁」、「打李洋那下超大力，笑死」、「丹麥小哥也有打隊友屁屁，可愛」、「那個無處安放的小手手，收回去了」、「齊麟打李洋的屁屁很順手喔」、「他比賽也一直用球拍打李洋屁屁」、「打屁股是男人的浪漫」、「丹麥的教練也有打選手的屁股，大型打屁屁現場」、「打不到還要意思揮一下」。