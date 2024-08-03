對丹麥組合一戰　李洋場上「狂摸腰」大票超擔心：希望沒事

▲麟洋配挺進金牌戰。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」，2日在巴黎奧運男雙4強戰上演逆轉，以2比1擊敗丹麥組合，挺進最終金牌戰。不過，就有網友看比賽時注意到一件事，紛紛發文表示擔心，「李洋今天是不是腰不舒服？看他一直在摸腰」、「不要跟我說。李洋的腰受傷了捏，今天移動不太對耶！慢了」，話題引發討論。

「麟洋配」擊敗丹麥組合，網友紛紛在Threads上發文慶祝、歡呼，但就有不少人注意到一件事，不禁擔心起李洋的狀況，「李洋的腰還好嗎？昨天跟今天看起來都不太舒服的感覺」、「不知道李洋的背腰還好嗎？看他摸了幾下，有一下摔在地上好像摔得比較大力，可不要受傷了才好。」

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話題在Threads上引發議論，「希望李洋的腰沒事」、「李洋中間那個接球真的很盡力，後來還舒展了一下自己的腰，希望沒事。」「有一球為了救活結果趴在地上一度站不起來，站起來後一直摸腹部，希望沒事。」

還有人忍不住標註王齊麟的帳號問，「請問李洋的腰還好嗎？」就有網友也在底下+1，「我也想知道！心疼洋洋那一撲。」也有人表示，「看得出來敏捷度降低很多」、「昨天就不舒服的樣子了！運動員身上多少都帶傷，意志力真的好強大。」