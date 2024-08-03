2張圖看中華隊巴黎奧運第8日賽程　吳詩儀拚進金牌戰、陳念琴爭4強

▲中華代表團巴黎奧運第8日賽程。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運進入第8天(台灣時間3日下午到4日凌晨)，本屆至少有銅牌進帳的拳擊美少女吳詩儀，將與中國宿敵楊文璐爭金牌戰門票，吳詩儀去年杭州亞運4強賽就是敗給對方，這次有望在奧運殿堂復仇，提升獎牌成色。「抗癌女拳王」陳念琴也將力拚前進4強，這一戰只要贏下來就保銅。

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▲中華代表團巴黎奧運第8日賽程。（圖／記者游郁香製）

26歲的吳詩儀是「拳擊四金釵」中年紀最小的一位，她在東京奧運止步16強後，一度陷入長達2年的低潮，當中還換了教練，轉投陳念琴團隊教練柯文明麾下，直到去年杭州亞運一舉奪銅，提前獲得巴黎奧運資格，她才揮別了陰霾。

▲吳詩儀。（圖／路透）

吳詩儀日前在女子60公斤級8強賽以4比1擊敗厄瓜多女將帕拉西奧斯(Maria Jose Palacios)，挺進4強，因為拳擊沒有銅牌戰，她確定至少銅牌進帳，今日4強賽將強碰中國宿敵楊文璐，兩人去年杭州亞運也在4強賽交鋒，當時吳詩儀以0比5落敗，她有機會在巴黎奧運上演復仇記。

▲「拳擊美少女」吳詩儀。（圖／達志影像／美聯社）

吳詩儀在「吳琴戰隊」的隊友陳念琴，今日也在女子66公斤級8強賽登場，力拚挺進4強，替中華代表團再添一枚獎牌。此次是陳念琴第3度叩關奧運，她在2016年里約奧運止步16強；上屆東京奧運8強遭淘汰，當時她流下了不甘的淚水，回台後公布自己對抗淋巴癌的歷程，這次她身心都處於更好的狀態，距離個人首面奧運獎牌僅差1勝。

▲「抗癌女拳王」陳念琴。（圖／達志影像／美聯社）