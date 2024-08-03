運動雲

>

手持「Taiwan In」毛巾應援麟洋配遭沒收　中華奧會：官網有規定

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲麟洋配李洋、王齊麟闖進金牌戰，場邊卻出現衝突。（圖／路透）

文／中央社

台灣羽球男雙李洋、王齊麟昨天擊敗丹麥組合挺進巴黎奧運金牌戰，不過場邊球迷手持「Taiwan」加油毛巾遭沒收。中華奧會榮譽副主席陳士魁說，奧運官網都有明訂相關規定。

▲▼台灣羽球男雙李洋、王齊麟昨天擊敗丹麥組合挺進巴黎奧運金牌戰，不過場邊球迷手持「Taiwan」加油毛巾遭沒收。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲場邊球迷手持「Taiwan」加油毛巾遭沒收。（圖／路透，下同）

陳士魁接受中央社訪問時透露，其實巴黎奧運官網有明確列出相關規定，「每屆奧運都一樣，包含我自己帶隊去雅典奧運也有碰到，甚至看過直接把人請出場，並非要針對誰，只是希望不要引起紛爭。」

▲▼台灣羽球男雙李洋、王齊麟昨天擊敗丹麥組合挺進巴黎奧運金牌戰，不過場邊球迷手持「Taiwan」加油毛巾遭沒收。（圖／路透）

巴黎奧運羽球關鍵4強戰，台灣組合李洋、王齊麟在場上激戰，場邊就有突發狀況，1名台灣女球迷手拿台灣地圖造型加油海報替「麟洋配」加油，卻引發一名中國男子不滿，直接上前一把扯下並奪走海報。

▲台灣球迷自製「台灣加油」標語，卻在奧運賽場遭中國球迷強走引發衝突。（圖／記者杜奕君攝）

▲球迷自製「台灣加油」標語，在奧運賽場遭搶走引發衝突。（圖／記者杜奕君攝）

另外，也有球迷手持印有「Taiwan In」字樣的應援毛巾，這也是「麟洋配」上屆東京奧運摘金後的慶祝商品，同樣被工作人員強行拿走。

根據巴黎奧運官網指出，「僅能攜帶運動員所屬的國家旗幟或相關物品，其餘包含具有政治訊息或是被認定違反公共秩序的物品則無法帶進場館。」

體育署長鄭世忠在接受中央社記者訪問時表示，其實在「麟洋配」預賽最後一場打中國組合時，全場包括外國的球迷都已經一起在高喊「Taiwan」、幫忙加油，雖然國際奧會有其相關規定，「但擋不住選手的好成績，全世界都知道他們來自台灣。」

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球麟洋配李洋王齊麟2024奧運台灣之光巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

王齊麟「神冷靜換拍之術」驚艷全場　球迷讚：魔術等級！

王齊麟「神冷靜換拍之術」驚艷全場　球迷讚：魔術等級！

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

快訊／周天成遭逆轉無緣4強　連3屆奧運進8強仍是了不起成就

快訊／周天成遭逆轉無緣4強　連3屆奧運進8強仍是了不起成就

子弟兵林郁婷再度蒙受不白之冤　曾自強：已經不能用心疼來形容

子弟兵林郁婷再度蒙受不白之冤　曾自強：已經不能用心疼來形容

誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的

誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的

快訊／麟洋配勇闖金牌戰插曲　台灣球迷竟遭觀眾搶標語爆衝突

快訊／麟洋配勇闖金牌戰插曲　台灣球迷竟遭觀眾搶標語爆衝突

樊振東幫小林復仇！直落四橫掃眼鏡弟連2屆奧運爭金

樊振東幫小林復仇！直落四橫掃眼鏡弟連2屆奧運爭金

快訊／混血泳將韓安齊遭「取消資格」　教練：蝶腳向下未同步

快訊／混血泳將韓安齊遭「取消資格」　教練：蝶腳向下未同步

快訊／麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰！　距奧運2連霸僅差1勝

快訊／麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰！　距奧運2連霸僅差1勝

快訊／連3屆奧運男單8強止步　周天成賽後哽咽：想盡辦法了

快訊／連3屆奧運男單8強止步　周天成賽後哽咽：想盡辦法了

去親媽媽的嘴嘴！阿柴連啵5下　轉身萌看鏡頭：有拍到嗎？

熱門新聞

王齊麟「神冷靜換拍之術」驚艷全場　球迷讚：魔術等級！

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

快訊／周天成遭逆轉無緣4強　連3屆奧運進8強仍是了不起成就

子弟兵林郁婷再度蒙受不白之冤　曾自強：已經不能用心疼來形容

誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的

快訊／麟洋配勇闖金牌戰插曲　台灣球迷竟遭觀眾搶標語爆衝突

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

2快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪

3周天成1比2遭逆轉無緣4強

4曾自強談林郁婷：已經不能用心疼來形容

5爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

最新新聞

1Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

2土耳其射擊大叔對冠軍喊話：我2028會拿回金牌

3周天成：高姐是最好的後盾

4周天成走過3大難關　高姐扮最強後盾

5連3屆8強止步　周天成：想盡辦法了

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

「就當作是對手怕我！」　林郁婷正面回應性別風波

大陸球王王楚欽才痛失奪冠球拍　爆冷出局止步男單32強！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366