手持「Taiwan In」毛巾應援麟洋配遭沒收　中華奧會：官網有規定

▲麟洋配李洋、王齊麟闖進金牌戰，場邊卻出現衝突。（圖／路透）

文／中央社

台灣羽球男雙李洋、王齊麟昨天擊敗丹麥組合挺進巴黎奧運金牌戰，不過場邊球迷手持「Taiwan」加油毛巾遭沒收。中華奧會榮譽副主席陳士魁說，奧運官網都有明訂相關規定。

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▲場邊球迷手持「Taiwan」加油毛巾遭沒收。（圖／路透，下同）



陳士魁接受中央社訪問時透露，其實巴黎奧運官網有明確列出相關規定，「每屆奧運都一樣，包含我自己帶隊去雅典奧運也有碰到，甚至看過直接把人請出場，並非要針對誰，只是希望不要引起紛爭。」

巴黎奧運羽球關鍵4強戰，台灣組合李洋、王齊麟在場上激戰，場邊就有突發狀況，1名台灣女球迷手拿台灣地圖造型加油海報替「麟洋配」加油，卻引發一名中國男子不滿，直接上前一把扯下並奪走海報。

▲球迷自製「台灣加油」標語，在奧運賽場遭搶走引發衝突。（圖／記者杜奕君攝）

另外，也有球迷手持印有「Taiwan In」字樣的應援毛巾，這也是「麟洋配」上屆東京奧運摘金後的慶祝商品，同樣被工作人員強行拿走。

根據巴黎奧運官網指出，「僅能攜帶運動員所屬的國家旗幟或相關物品，其餘包含具有政治訊息或是被認定違反公共秩序的物品則無法帶進場館。」

體育署長鄭世忠在接受中央社記者訪問時表示，其實在「麟洋配」預賽最後一場打中國組合時，全場包括外國的球迷都已經一起在高喊「Taiwan」、幫忙加油，雖然國際奧會有其相關規定，「但擋不住選手的好成績，全世界都知道他們來自台灣。」