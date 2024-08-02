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子弟兵林郁婷再度蒙受不白之冤　曾自強：已經不能用心疼來形容

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣女拳王」林郁婷於巴黎奧運16強順利過關，成功邁進8強，近期她再度受到「性別議題」的不白之冤，雖然已經數度提出檢測證明，國際奧會也出面強調沒問題，但有心人士仍藉此抓著她不放，教練曾自強看到子弟兵再度遭遇這樣的冤屈，直言，「已經不是用心疼來形容！」但也只能裝作沒事，不要給林郁婷太大情緒壓力。

雖然順利打進巴黎奧運8強，但因為場外因素，不只讓比賽失真，氣氛也變得十分沈重，曾自強說，「看到今天郁婷的表現，大家應該可以理解到她的實力確實是這樣，我覺得她的發揮，基本上應該沒有受到心理上的影響，我們針對這個話題，已經跟她討論很多次了，我覺得她今天沒有太大的一個想法，就是盡力拿下奧運首勝。」笑說要往王齊麟、李洋11連勝看齊。

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遭遇如此大的風波，曾自強教練透露林郁婷自奧運開始的時候，就已經刪掉所有社群軟體，但還是有接收到許多親友們的關心，曾自強教練強調，「畢竟比賽有時候難免心情會受壓力，加上又有這些亂七八糟的新聞，就會讓她有點覺得不知所措。」只希望林郁婷能好好享受這次比賽。

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

自去年世錦賽後，子弟兵林郁婷再度蒙受不白之冤，曾自強教練直言，「已經不是用心疼來講這件事情！」表示不明白為何要一再去面對這些事情，而不是好好的專注在運動專項的技術表現上，曾自強教練透露，自己現在心裡當然覺得不捨，但他不能表現出自己的心疼，只能先裝作沒什麼事，希望不要帶給林郁婷太多情緒壓力。
 

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