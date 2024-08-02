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無緣爭金淚灑球場　日本羽球最美女雙：明天一定要以笑容結束

▲日本「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運羽球女子雙打4強，日本「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合以16比21、19比21不敵世界第3的中國組合劉聖書與譚寧，無緣金牌戰，比賽結束後淚灑球場的日本組合也誓言將在明天（3日）的銅牌戰全力一搏，力爭獎牌。

在首局比賽中，志田、松山組合雖然一直緊咬比分，但始終處於被動的局面，最後在16比16時連丟5分，以16比21讓出第一局。次局日本組合開局還是慢熱，一開始就處於劣勢，劉聖書與譚寧的暴力殺球與強勁回拍屢屢幫助她們在關鍵時刻穩住陣腳，最終日本組合沒能化解第2個賽末點，由中國組合再下一城，帶走比賽。

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賽後受訪時，日本組合先是對中國組合的表現稱讚，「首先對方的發球真的非常好，發球後的第二拍也很快，全局下來我們處於落後局面，對方的進攻壓力很大，雖然我們也試著爭取，但還是被對方強力的進攻壓制了，防守上也沒有完全發揮出來，我覺得對方整體上打得非常好」，志田說道。

▲日本「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／達志影像／美聯社）

「對方的球質從頭到尾都非常好，我們拼命緊咬，但對方的精神力也很強，這讓我們感到很大的壓力」，松山奈未補充說道，比賽結束後兩人也留下不甘心的淚水，「真的很不甘心，我們有機會贏下比賽，但最終沒能取勝，實在是非常不甘心」。

由於4強賽的失利，志田千陽、松山奈未組合將在明天與馬來西亞陳康樂、蒂娜組合爭奪本屆奧運女雙銅牌，日本組合希望自己放手一搏，帶著笑容結束比賽，「馬來西亞組合現在的狀態非常好，我們希望能比對手更具攻擊性，讓對手退後一步，這些都是我們的想法，但這並不容易，我們會全力以赴地拼搏，會盡全力以笑容結束比賽」。

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關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球2024奧運國際松山奈未志田千陽

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