運動雲

>

李睿麒從嚴重車禍中重生　獲中信特攻1+1合約重聚學長施晉堯

▲▼中信特攻簽下從嚴重車禍中重生的李睿麒。（圖／新北中信特攻提供）

▲中信特攻簽下從嚴重車禍中重生的李睿麒。（圖／新北中信特攻提供）

記者游郁香／綜合報導

為迎戰台灣職業籃球大聯盟（TPBL）全新賽季，新北中信特攻球團本土鋒線戰力再補強！日前公布施晉堯加盟，今日（2日）再宣布網羅自由球員李睿麒，雙方達成1+1年的合約，李睿麒目前已投入團隊訓練，期待提升特攻鋒線強度。

現年31歲的李睿麒，身高193公分、體重87公斤，畢業於新榮高中、文化大學、首府大學研究所，後效力於富邦勇士、九太科技、新北國王及高雄17直播鋼鐵人。2016年李睿麒曾在大專籃球聯賽拿下得分、籃板雙料王，近年雖受車禍傷勢影響，但積極復健努力回歸球場，上賽季尾聲，他效力鋼鐵人單場射進4顆三分彈，幫助球隊逆轉奪勝，宣告強勢回歸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李睿麒本周已投入團隊訓練，中信特攻總教練李逸驊透露，「其實球團觀察李睿麒蠻久了，他在鋼鐵人的時候雖然上場時間不多，但拚戰精神很好！」

這幾天與李睿麒相處，李逸驊認為，「睿麒來這邊跟大家融入蠻快，平常喜歡跟大家開開玩笑，但練球的時候很認真，身體狀況也不錯，不管是三分球投射、運球切入部分都有些水準，衝撞及跑動能力也非常好，希望接下來的比賽有好表現！」

李睿麒為施晉堯在文化大學的學弟，也是鋼鐵人時期的隊友，他很開心兩人可以一起加入中信特攻大家庭，「跟堯哥（施晉堯）算是再續前緣，感覺蠻特別，期待可以繼續一起奮戰。這麼多年的職業生涯中，第一次與歐洲籍教練配合，我覺得他們看的東西會比較不一樣，會比較細膩一點。目前自己的狀況也都蠻好的，我的年紀在特攻偏中上，會多幫忙年輕學弟做一些溝通，一起幫助團隊，我覺得是我該做的事情。」

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： TPBL新北中信特攻李睿麒

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的

誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

李洋自轉外國腔：供蝦毀　麟洋配英文受訪片翻紅

李洋自轉外國腔：供蝦毀　麟洋配英文受訪片翻紅

快訊／坦言和法國新星勒布朗有差距　林昀儒：今天是我衝擊他

快訊／坦言和法國新星勒布朗有差距　林昀儒：今天是我衝擊他

對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」原因曝！全場讚爆：超暖

對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」原因曝！全場讚爆：超暖

2張圖看中華隊巴黎奧運第7日賽程　麟洋配拚進金牌戰、周天成爭4強

2張圖看中華隊巴黎奧運第7日賽程　麟洋配拚進金牌戰、周天成爭4強

李洋18歲「第一次握王齊麟手」1點震撼：難怪是全國冠軍

李洋18歲「第一次握王齊麟手」1點震撼：難怪是全國冠軍

譴責網路不實謠言！　國際奧會發聲明聲援林郁婷

譴責網路不實謠言！　國際奧會發聲明聲援林郁婷

周天成場邊沒教練「只有她」！球迷點頭：更重要的存在

周天成場邊沒教練「只有她」！球迷點頭：更重要的存在

依瑟儂PO戴資穎合照「沒有期限的友誼」　粉絲含淚：一定要奪金

依瑟儂PO戴資穎合照「沒有期限的友誼」　粉絲含淚：一定要奪金

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

熱門新聞

誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

李洋自轉外國腔：供蝦毀　麟洋配英文受訪片翻紅

快訊／坦言和法國新星勒布朗有差距　林昀儒：今天是我衝擊他

對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」原因曝！全場讚爆：超暖

2張圖看中華隊巴黎奧運第7日賽程　麟洋配拚進金牌戰、周天成爭4強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

2曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

3李洋自轉外國腔　「供蝦毀」影片再翻紅

4和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

5對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」暖爆

最新新聞

1快訊／台灣組合射箭混團無緣8強

2美少女張博雅100公尺預賽11秒99晉級

3中華隊22人培訓名單出爐

4李智凱久違露面　轉換身份為中華隊應援

5美國夢幻籃球隊花費高達近5億台幣

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎吞敗！新舊傷纏身痛到走不了　戴爸心疼：坐在椅子上訓練

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

戴資穎淚崩談膝傷：出發前就知拿金牌根本辦不到

大陸球王王楚欽才痛失奪冠球拍　爆冷出局止步男單32強！

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366