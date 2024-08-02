李睿麒從嚴重車禍中重生　獲中信特攻1+1合約重聚學長施晉堯

▲中信特攻簽下從嚴重車禍中重生的李睿麒。（圖／新北中信特攻提供）

記者游郁香／綜合報導

為迎戰台灣職業籃球大聯盟（TPBL）全新賽季，新北中信特攻球團本土鋒線戰力再補強！日前公布施晉堯加盟，今日（2日）再宣布網羅自由球員李睿麒，雙方達成1+1年的合約，李睿麒目前已投入團隊訓練，期待提升特攻鋒線強度。

現年31歲的李睿麒，身高193公分、體重87公斤，畢業於新榮高中、文化大學、首府大學研究所，後效力於富邦勇士、九太科技、新北國王及高雄17直播鋼鐵人。2016年李睿麒曾在大專籃球聯賽拿下得分、籃板雙料王，近年雖受車禍傷勢影響，但積極復健努力回歸球場，上賽季尾聲，他效力鋼鐵人單場射進4顆三分彈，幫助球隊逆轉奪勝，宣告強勢回歸。

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李睿麒本周已投入團隊訓練，中信特攻總教練李逸驊透露，「其實球團觀察李睿麒蠻久了，他在鋼鐵人的時候雖然上場時間不多，但拚戰精神很好！」

這幾天與李睿麒相處，李逸驊認為，「睿麒來這邊跟大家融入蠻快，平常喜歡跟大家開開玩笑，但練球的時候很認真，身體狀況也不錯，不管是三分球投射、運球切入部分都有些水準，衝撞及跑動能力也非常好，希望接下來的比賽有好表現！」

李睿麒為施晉堯在文化大學的學弟，也是鋼鐵人時期的隊友，他很開心兩人可以一起加入中信特攻大家庭，「跟堯哥（施晉堯）算是再續前緣，感覺蠻特別，期待可以繼續一起奮戰。這麼多年的職業生涯中，第一次與歐洲籍教練配合，我覺得他們看的東西會比較不一樣，會比較細膩一點。目前自己的狀況也都蠻好的，我的年紀在特攻偏中上，會多幫忙年輕學弟做一些溝通，一起幫助團隊，我覺得是我該做的事情。」