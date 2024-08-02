亞運金牌國手江均加盟台北戰神　代教許皓程：打造狂野大將軍

▲亞運金牌國手江均加盟台北戰神。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台新育樂今(2)日宣布去年杭州亞運3X3男籃金牌國手江均正式加盟台北台新戰神，畢業於輔仁大學的江均，在TPBL首屆選秀會獲戰神第一輪第6指名，完成成為職籃球員的夢想，他沿用自己的幸運數字6作為背號，期待在賽場上交手金牌隊友林信寬。

身高191公分的江均主打前鋒，他一路就讀籃球名校，自金華國中、南湖高中到輔仁大學，專注於籃球領域的他，自南湖高中時期，就種下成為職籃球員的夢想，如今美夢成真，江均難掩興奮之情，「台新我來了！」

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簽約當日球團驚喜安排江均與輔大總教練「寶兒」楊哲宜視訊，寶兒教練除了傳遞祝福與叮嚀外，也特別請託戰神「好好栽培他。」戰神代理總教練許皓程霸氣回應，「感謝寶兒教練4年栽培，讓我們能選到如此優異的選手，未來我會挖掘他內心對於籃球的渴望，打造成為狂野大將(江)軍(均)。」

▲亞運金牌江均在TPBL選秀會首輪第6順位中選。（圖／記者林敬旻攝）

許皓程去年曾在瓊斯盃中華白隊與江均共事，他認為江均具備良好的身體素質，不畏懼高強度的防守，在場上永遠保持拚勁，「江均從高中就是內線球員，期許他能精進三分投射能力，延伸打到4號位，未來將無可限量。」

過去學生時期一路都選擇6號，已認定6是自己幸運數字的江均，即將迎來職籃生涯首賽季，同樣選擇披上6號戰袍出發，他也相當期待能對位金牌隊友林信寬，「信寬比我多一年的職業經驗，對位的時候要多跟他切磋討教。」

▲中華3X3男籃勇奪杭州亞運金牌，江均為左二。（圖／記者杜奕君攝）

選秀會當日父親因故無法出席，今日特地請假參與簽約儀式，回顧一知道兒子獲選的心情，江爸爸自信的說，「他一路付出的努力，展現的實力，我相信他值得被選上。」

對於挑戰職業的期望，江爸爸認為具備職業球員意識，展現自律精神是更加重要的，他提點江均，「成為球員後的一言一行，一舉一動都不只代表你自己，你可能是許多人的偶像，要成為他們的榜樣。」他也期盼兒子未來球技上持續精進，能打出價值，「用運動員的價值去影響與回饋社會，幫助更多人。」最重要的則是希望他能身體健康，保持快樂打球的心情。

回想起過去家人一路支持，江均認為是他在場上拚戰的重要後盾，「爸爸來看我比賽，會非常投入的吶喊，台北戰神應援團他已經先加一了。」

江均簽約後也隨即向球隊報到，他認為戰神球風奔放，陣中球員年輕活力，賽場上也展現積極的一面，與他自身球風相似，期盼能以最短的時間融入球隊，適應職業強度，在新人年就能站穩職業舞台。