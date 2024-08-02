運動雲

>

海神網羅荷蘭國家隊現役球員比斯赫　首度造訪亞洲

▲比斯赫加入高雄全家海神隊 。（圖／雄全家海神提供）

▲比斯赫加入高雄全家海神隊 。（圖／高雄全家海神提供）

記者歐建智／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊於2日宣布，荷蘭國家隊現役球員比斯赫（Terrence Bieshaar）正式加盟。這位27歲、身高208公分的球員，具有跑動能力與外線實力，並於2023年代表荷蘭隊參加FIBA世界盃籃球賽。這是他首度來亞洲，對於新賽季充滿期待。

比斯赫出生於荷蘭，9歲時隨家人移居西班牙，12歲時加入巴塞隆納籃球俱樂部。他在2016至2020年間效力於西班牙聯賽球隊，2020年轉戰奧地利，2022年返鄉於BNXT聯賽荷蘭區出賽。在23-24賽季，他繳出11.8分、5.8籃板以及35.4%的三分線命中率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比斯赫擁有U16、U18、U20國家代表隊青年隊資歷，2017年起入選荷蘭成人國家隊，並參加了2019、2023年FIBA世界盃籃球賽歐洲區資格賽、2023 FIBA伊斯坦堡奧運預選賽等國際賽事，經驗豐富。

對於首度征戰亞洲聯賽，比斯赫表示非常期待，並表示「過去我曾在歐洲國家打球，首度造訪亞洲，也是我如此興奮能加盟海神隊的原因。亞洲的快速球風是我所喜愛的。」

他也透露，休季期間正在與國家隊集訓中，維持體能，迎接新賽季，「海神隊陣中擁有許多極具天賦的球員，我迫不及待與隊友相見歡，一起並肩作戰。我的目標就是幫助球隊獲得勝利，角逐最終的冠軍金盃。」

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 籃球TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的

誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

李洋自轉外國腔：供蝦毀　麟洋配英文受訪片翻紅

李洋自轉外國腔：供蝦毀　麟洋配英文受訪片翻紅

快訊／坦言和法國新星勒布朗有差距　林昀儒：今天是我衝擊他

快訊／坦言和法國新星勒布朗有差距　林昀儒：今天是我衝擊他

對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」原因曝！全場讚爆：超暖

對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」原因曝！全場讚爆：超暖

2張圖看中華隊巴黎奧運第7日賽程　麟洋配拚進金牌戰、周天成爭4強

2張圖看中華隊巴黎奧運第7日賽程　麟洋配拚進金牌戰、周天成爭4強

李洋18歲「第一次握王齊麟手」1點震撼：難怪是全國冠軍

李洋18歲「第一次握王齊麟手」1點震撼：難怪是全國冠軍

譴責網路不實謠言！　國際奧會發聲明聲援林郁婷

譴責網路不實謠言！　國際奧會發聲明聲援林郁婷

周天成場邊沒教練「只有她」！球迷點頭：更重要的存在

周天成場邊沒教練「只有她」！球迷點頭：更重要的存在

依瑟儂PO戴資穎合照「沒有期限的友誼」　粉絲含淚：一定要奪金

依瑟儂PO戴資穎合照「沒有期限的友誼」　粉絲含淚：一定要奪金

《動力火車》顏志琳被女兒逼唱這首　一開口網跪了：比原唱好聽

熱門新聞

誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

李洋自轉外國腔：供蝦毀　麟洋配英文受訪片翻紅

快訊／坦言和法國新星勒布朗有差距　林昀儒：今天是我衝擊他

對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」原因曝！全場讚爆：超暖

2張圖看中華隊巴黎奧運第7日賽程　麟洋配拚進金牌戰、周天成爭4強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

2曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

3李洋自轉外國腔　「供蝦毀」影片再翻紅

4和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

5對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」暖爆

最新新聞

1快訊／台灣組合射箭混團無緣8強

2美少女張博雅100公尺預賽11秒99晉級

3中華隊22人培訓名單出爐

4李智凱久違露面　轉換身份為中華隊應援

5美國夢幻籃球隊花費高達近5億台幣

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎吞敗！新舊傷纏身痛到走不了　戴爸心疼：坐在椅子上訓練

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

戴資穎淚崩談膝傷：出發前就知拿金牌根本辦不到

大陸球王王楚欽才痛失奪冠球拍　爆冷出局止步男單32強！

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366