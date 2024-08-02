海神網羅荷蘭國家隊現役球員比斯赫　首度造訪亞洲

▲比斯赫加入高雄全家海神隊 。（圖／高雄全家海神提供）

記者歐建智／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊於2日宣布，荷蘭國家隊現役球員比斯赫（Terrence Bieshaar）正式加盟。這位27歲、身高208公分的球員，具有跑動能力與外線實力，並於2023年代表荷蘭隊參加FIBA世界盃籃球賽。這是他首度來亞洲，對於新賽季充滿期待。

比斯赫出生於荷蘭，9歲時隨家人移居西班牙，12歲時加入巴塞隆納籃球俱樂部。他在2016至2020年間效力於西班牙聯賽球隊，2020年轉戰奧地利，2022年返鄉於BNXT聯賽荷蘭區出賽。在23-24賽季，他繳出11.8分、5.8籃板以及35.4%的三分線命中率。

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比斯赫擁有U16、U18、U20國家代表隊青年隊資歷，2017年起入選荷蘭成人國家隊，並參加了2019、2023年FIBA世界盃籃球賽歐洲區資格賽、2023 FIBA伊斯坦堡奧運預選賽等國際賽事，經驗豐富。

對於首度征戰亞洲聯賽，比斯赫表示非常期待，並表示「過去我曾在歐洲國家打球，首度造訪亞洲，也是我如此興奮能加盟海神隊的原因。亞洲的快速球風是我所喜愛的。」

他也透露，休季期間正在與國家隊集訓中，維持體能，迎接新賽季，「海神隊陣中擁有許多極具天賦的球員，我迫不及待與隊友相見歡，一起並肩作戰。我的目標就是幫助球隊獲得勝利，角逐最終的冠軍金盃。」