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曾傳昇涉賭遭起訴　聯盟6月即獲通報：建議球團從重論處

▲味全龍隊曾傳昇。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊曾傳昇。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍曾傳昇涉賭博遭起訴，球團已經先通報聯盟，聯盟表示，早在6月便收到球團告知，曾姓球員陪朋友去參加德州撲克活動一事，並向球團強調不是賭博，是比賽競技。不過聯盟也指出，曾傳昇經確認起訴，將依照規章處以最重之處分，建議球團內部從重論處。

據週刊報導，吳姓男子在士林區一處私宅開設賭場，現場逮捕13名賭客，包括曾傳昇。曾傳昇坦言當時在玩德州撲克，是比賽競技，並非賭博，不過全案經過士林地檢署檢察官偵查後，以賭博罪予以起訴。

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據悉，曾傳昇玩德州撲克遭逮被起訴，上半季已有風聲，球員工會、聯盟都有調查。原本在一軍的他，也在之後下二軍，之後都未再上一軍。

隨著起訴書出來，曾傳昇涉賭一事曝光，味全龍聲明，球團深表遺憾，並為未能落實球員生活管理深表歉意，收到起訴書後，將召開紀律委員會討論。未來也將再強化選手教育與生活管理，嚴禁涉足爭議場所。

聯盟表示，6月多便收到球團告知曾姓球員陪朋友去參加德州撲克活動一事，並向球團強調不是賭博，是比賽競技。當時聯盟回覆，認定是否為賭博行為仍以司法機關判決作為依據，如今經確認起訴後，聯盟即啟動相關懲處作業。

聯盟強調，曾員經確認起訴，將依照規章處以最重之處分，並建議球團內部從重論處，持續強化選手生活管理。

根據聯盟規章《球團隊職員違規懲處規定》第５條：「球團隊職員若有賭博、鬥毆或其他影響職業棒球形象之不正行為、或對外發表影響聯盟及球團形象之不當言論，經聯盟查證屬實者，由聯盟視情節輕重處球團及該不正行為或不當言論之隊職員罰款 1 至10萬元、禁賽 1 至10場。如涉及與球賽有關之賭博行為，最重得處以永不得參與聯盟比賽。球團涉及聯盟球賽賭博，處球團罰款 1 億元。」

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關鍵字： 曾傳昇中職味全龍

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