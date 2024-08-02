味全龍曾傳昇涉賭　聯盟：將依照規章處以最重之處分

▲曾傳昇。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍傳出曾傳昇社賭博遭起訴，球團已經先通報聯盟，聯盟回應，曾傳昇經確認起訴，將依照規章處以最重之處分，建議球團內部從重論處。

據週刊報導，曾傳昇曾到吳姓男子在士林私宅開設的賭場，曾傳昇坦言，當時玩德州撲克，是比賽競技，並非賭博，不過全案經過士林地檢署檢察官偵查後，以賭博罪予以起訴。

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聯盟說明，針對味全龍球團曾姓球員涉及德州撲克賭博案，經確認起訴，將依照聯盟規章《球團隊職員違規懲處規定》第５條：「球團隊職員若有賭博、鬥毆或其他影響職業棒球形象之不正行為、或對外發表影響聯盟及球團形象之不當言論，經聯盟查證屬實者，由聯盟視情節輕重處球團及該不正行為或不當言論之隊職員罰款 1 至10萬元、禁賽 1 至10場。如涉及與球賽有關之賭博行為，最重得處以永不得參與聯盟比賽。球團涉及聯盟球賽賭博，處球團罰款 1 億元。」

聯盟強調，曾員經確認起訴，將依照規章處以最重之處分，並建議球團內部從重論處，持續強化選手生活管理。

味全龍稍早發布聲明：「經查德州撲克雖為融合心理學、數學和策略思維的競技運動，惟實務上仍常出現合法掩護非法賭博之情事，球團內規亦禁止選手前往此類場所，並一再要求選手自律。針對曾員遭起訴，球團深表遺憾，並為未能落實球員生活管理深表歉意，球團日前獲悉選手涉足爭議場所，已先通報聯盟並依內部管理規範懲處，收到起訴書後，將召開紀律委員會討論。未來也將再強化選手教育與生活管理，嚴禁涉足爭議場所。」

