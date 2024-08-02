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曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

▲▼中職曾傳昇。（圖／記者李毓康攝）

▲曾傳昇。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

味全龍曾傳昇涉賭博遭起訴，球團今發聲明表示，已先通報聯盟，並依內部規範懲處，未來將強化選手教育以及生活管理，嚴禁涉足爭議場所。

味全龍球團聲明：「經查德州撲克雖為融合心理學、數學和策略思維的競技運動，惟實務上仍常出現合法掩護非法賭博之情事，球團內規亦禁止選手前往此類場所，並一再要求選手自律。」

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針對曾員遭起訴，球團深表遺憾，並為未能落實球員生活管理深表歉意，球團日前獲悉選手涉足爭議場所，已先通報聯盟並依內部管理規範懲處，收到起訴書後，將召開紀律委員會討論。未來也將再強化選手教育與生活管理，嚴禁涉足爭議場所。

據週刊報導，吳姓男子在士林區一處私宅開設賭場，現場逮捕13名賭客，包括曾傳昇。曾傳昇坦言當時在玩德州撲克，是比賽競技，並非賭博，不過全案經過士林地檢署檢察官偵查後，以賭博罪予以起訴。

曾傳昇今年在一軍僅有1場出賽，2打席無安打，目前都在二軍，本季出賽35場，近一次上場出7月27日。今天球隊在斗六對戰富邦，他仍隨隊練習備戰。

根據聯盟規章之球團管理準則，球團隊職員皆不可涉足不當場所，包含色情酒店、賭博電
玩場及任何有損聯盟、球團及個人聲譽等聲色場所。相關規範如下

１、本準則為各球團管理之基本規範，各球團應以此準則為本，
自行訂定周延、甚至更嚴格之管理辦法，並針對各條文訂定
懲處規定從嚴管理。
２、行為規範：
（1）球團隊職員不得有涉及任何形式之職棒賭博行為。
（2）若有人士以任何形式接觸、威脅利誘隊職員配合不法情事
，當事人及知情者應立即通報球團，並由球團通知聯盟協助
處理，不可受外力影響而同流合汙。
（3）若有人士提供球團隊職員不法或不明來源之金錢、動產或
不動產，或球團隊職員發現不明來源之金錢，應立即通報球
團，並由球團通知聯盟。
（4）球團隊職員皆不可涉足不當場所，包含色情酒店、賭博電
玩場及任何有損聯盟、球團及個人聲譽等聲色場所。

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關鍵字： 中職味全龍曾傳昇

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