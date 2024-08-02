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鋼鐵人簽下探花馬克斯　李威廷手背刺青鋼鐵人成真與丹尼爾合體

▲鋼鐵人簽下首輪指名，也是本季探花來自虎尾科大的外籍生「學霸」馬克斯 。（圖／鋼鐵人提供）

▲鋼鐵人簽下首輪指名，也是本季探花來自虎尾科大的外籍生「學霸」馬克斯 。（圖／鋼鐵人提供）

記者歐建智／綜合報導

高雄17直播鋼鐵人今天(2日)宣布與2024年PLG選秀會首輪指名探花馬克斯正式簽約，加上簽進2023-24賽季PLG冠軍成員李威廷。

鋼鐵人首輪指名，也是本季探花來自虎尾科大的外籍生「學霸」馬克斯(Marcus Quirk)，日前甫結束TAT亞洲巡迴賽台北站，效力菲律賓波拉火箭。

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馬克斯在虎尾科大攻讀資工所，擁有英國和汶萊血統，112學年度UBA幫助虎尾科大創下隊史最佳成績季軍，場均可攻下13.5分、6.4籃板、2助攻，單場攻下最高26分，三分線命中率近四成，未來也將與同為外籍生的丹尼爾並肩作戰。

總教練邱大宗表示，「馬克斯作戰沉穩且擅長外圍攻擊，也期待他的加入可以提升在快速動位攻勢中的效率。」

▲李威廷手背刺青成預言，加入鋼鐵人一切都是緣分 。（圖／鋼鐵人提供）

▲李威廷手背刺青成預言，加入鋼鐵人一切都是緣分 。（圖／鋼鐵人提供）

鋼鐵人上週與劉彥廷簽約，本週再補進上賽季PLG冠軍成員李威廷。李威廷在七月初還未確定未來走向時，就在手背新刺的漫威英雄「鋼鐵人」胸前標誌刺青，也打趣說一切都是緣分。

對於新加入的李威廷，總教練邱大宗也賦予極高的期望，「威廷具有傑出後衛攻擊手的模板，相信他能展現球技如身上獨具風格的刺青圖騰大放異彩，實現核心特質，幫助球隊取得佳績。」

李威廷大學就是世新大學陣中的得分主力好手，2022年被新北國王在第二輪選進開啟職業籃球生涯，雖然新人年沒有獲得太多上場機會，但2023-24賽季李威廷從替補出發打出高效表現，強勢的撕裂防守，也能在外圍放三分冷箭，三分球命中率36％，單場曾獲得16分並拿下單週最有價值成員，用場上表現回應已故母親，令人動容。

他在上個賽季因自主加練，導致右腳踝疲勞性骨折正積極復健治療的，再二到三週即可恢復球場訓練。與丹尼爾在世新大學並肩作戰三年，更拿下109、110學年度連兩年UBA亞軍，私下也非常要好，新賽季更期待兩人場上的化學效應。

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關鍵字： 籃球PLG鋼鐵人馬克斯李威廷

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