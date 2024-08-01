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跆拳道甜心羅嘉翎帶「熊抱哥」出發奧運　百名學弟妹熱情送機

▲▼巴黎奧運中華隊郭婞淳、羅嘉翎出發。（圖／記者周宸亘攝）

▲羅嘉翎出發，學弟、妹近百人送機。（圖／記者周宸亘攝）

記者王真魚／桃園報導

「舉重女神」郭婞淳和「國民女友」羅嘉翎今晚領銜的中華隊最後一批選手，搭機出發備戰巴黎奧運。羅嘉翎學弟妹近百人熱情送機，爭相合照，連愛犬「歐巴」都來了，一同為她應援。即將前往巴黎備戰，羅嘉翎無法帶愛犬相伴，特別帶了「熊抱哥」，她笑說，「我有好多娃娃，都會輪流陪我比賽，這次就換它，有它陪我一起睡覺，我會比較安心！」

身為中華隊跆拳道唯一希望，羅嘉翎將在女子57公斤級出賽，不過腳部受到疲勞性骨折傷勢困擾，先前在6月評估傷勢已經恢復8成。

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教練劉聰達今透露，現在都是往好的方向發展，羅嘉翎也說，由於賽程在後段，有充足時間能夠調整，動作、感覺都還不錯，「上場就是全力以赴，不會想太多。」

過去曾在巴黎比賽，羅嘉翎坦言並不陌生，也很期待體驗奧運的環境，「特別是中繼站，還有完善的後勤。」上屆東京奧運摘銅，劉聰達對她有期許，「希望這次成績能夠超越上次。」

這段時間還在台灣時，羅嘉翎也很關注在巴黎比賽的中華隊各路好手，「像是小戴、勇緯、麟洋他們，一直守在電視機前，為他們加油。」

今天晚間搭機出發，羅嘉翎的學弟、學妹超過百人送機，大家精心製作加油看板為她應援，新北跆拳道協會致贈選手、訓練員等人各一萬加菜金。

羅嘉翎愛犬歐巴也沒有缺席，她直言，「為了備戰奧運，已經好久沒回家，看到歐巴特別來，真的很開心。」

▲▼巴黎奧運中華隊郭婞淳、羅嘉翎出發。（圖／記者周宸亘攝）

▲羅嘉翎。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼ 羅嘉翎 。（圖／記者王真魚攝）

▲羅嘉翎帶著最愛的玩偶「熊抱哥」           。（圖／記者王真魚攝）

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